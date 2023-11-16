Війська РФ обстріляли Херсон. Є загибла

Ввечері 16 листопада російські військові масовано обстріляли Херсон. Загинула жінка, троє людей поранені.
Російські військові ввечері завдали ударів по Херсону
Загинула 75-річна місцева жителька, яка під час обстрілу перебувала у власній квартирі.
Також Мрочко повідомив, що після обстрілу Херсона з боку російських військ у місті пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у Центральному і Дніпровському районах.
Як у Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, поранення отримали 15-річна дівчина та її 52-річна родичка — їх шпиталізували. Інформацію про інших потерпілих уточнюють.
Російські терористи обстріляли Херсон
Російські війська продовжують бити по Херсону. Вранці 16 листопада під обстріл потрапив Корабельний район та громадський транспорт.
Крім того, за його даними, до лікарні каретою "швидкої" доставили 54-річну жінку.
Також під вогонь російської артилерії потрапив громадський транспорт у Херсоні.
Про це розказав керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
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