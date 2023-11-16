Війська РФ обстріляли Херсон. Є загибла

Російські військові ввечері завдали ударів по Херсону

Загинула 75-річна місцева жителька, яка під час обстрілу перебувала у власній квартирі.

Також Мрочко повідомив, що після обстрілу Херсона з боку російських військ у місті пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у Центральному і Дніпровському районах.

Як у Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, поранення отримали 15-річна дівчина та її 52-річна родичка — їх шпиталізували. Інформацію про інших потерпілих уточнюють.

Російські терористи обстріляли Херсон

Російські війська продовжують бити по Херсону. Вранці 16 листопада під обстріл потрапив Корабельний район та громадський транспорт.

Зранку російська армія бʼє по Корабельному району Херсона. Внаслідок чергового обстрілу постраждали двоє херсонців - чоловік загинув, жінка отримала поранення. Травми, несумісні з життям, отримав 68-річний чоловік. На момент ворожого удару він знаходився у будівлі, – розповів Прокудін. Поширити

Крім того, за його даними, до лікарні каретою "швидкої" доставили 54-річну жінку.

У неї – вибухова травма та уламкове поранення чола і стегна. Потерпілій надають допомогу, - додав очільник обласної адміністрації. Поширити

Також під вогонь російської артилерії потрапив громадський транспорт у Херсоні.

Про це розказав керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.