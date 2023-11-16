Войска РФ обстреляли Херсон. Есть погибшая

Российские военные вечером нанесли удары по Херсону

Погибла 75-летняя местная жительница, во время обстрела находившаяся в собственной квартире.

Также Мрочко сообщил, что после обстрела Херсона со стороны российских войск в городе были повреждены многоэтажные и частные дома в Центральном и Днепровском районах.

Как в Telegram сообщил глава ОВА Александр Прокудин, ранения получили 15-летняя девушка и ее 52-летняя родственница - их госпитализировали. Информацию о других потерпевших уточняют.

Российские террористы обстреляли Херсон

Российские войска продолжают избивать по Херсону. Утром 16 ноября под обстрел попали Корабельный район и общественный транспорт.

Утром российская армия бьет по Корабельному району Херсона. В результате очередного обстрела пострадали двое херсонцев - мужчина погиб, женщина получила ранения. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 68-летний мужчина. На момент вражеского удара он находился в здании, – рассказал Прокудин. Поделиться

Кроме того, по его данным, в больницу каретой "скорой" доставили 54-летнюю женщину.

У нее – взрывная травма и обломочное ранение лба и бедра. Потерпевшей оказывают помощь, - добавил глава областной администрации. Поделиться

Также под огонь русской артиллерии попали общественный транспорт в Херсоне.

Об этом рассказал руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.