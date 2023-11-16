Войска РФ обстреляли Херсон. Есть погибшая

Вечером 16 ноября русские военные массированно обстреляли Херсон. Погибла женщина, три человека ранены.
Российские военные вечером нанесли удары по Херсону
Погибла 75-летняя местная жительница, во время обстрела находившаяся в собственной квартире.
Также Мрочко сообщил, что после обстрела Херсона со стороны российских войск в городе были повреждены многоэтажные и частные дома в Центральном и Днепровском районах.
Как в Telegram сообщил глава ОВА Александр Прокудин, ранения получили 15-летняя девушка и ее 52-летняя родственница - их госпитализировали. Информацию о других потерпевших уточняют.
Российские террористы обстреляли Херсон
Российские войска продолжают избивать по Херсону. Утром 16 ноября под обстрел попали Корабельный район и общественный транспорт.
Кроме того, по его данным, в больницу каретой "скорой" доставили 54-летнюю женщину.
Также под огонь русской артиллерии попали общественный транспорт в Херсоне.
Об этом рассказал руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.
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