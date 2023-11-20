Армія РФ вкотре обстріляла Херсон. Двоє людей загинули

Внаслідок обстрілу Херсона вранці 20 листопада двоє цивільних людей загинули, ще одна людина отримала поранення.

Росіяни знову атакували Херсон

Близько 09:00 ворог здійснив обстріл Херсона попередньо з артилерійської зброї.

Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних: двоє загинули, ще одна людина дістала поранень.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, загиблі - водії місцевого приватного підприємства. Також пошкоджено житловий будинок.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Що відомо про обстріли Херсона

Російські війська щодня та по кілька разів обстрілюють Херсон із тимчасово окупованої частини Херсонської області. Буквально з ранку повідомлялося, що місто знову перебуває під обстрілом, а мешканців просили подалі відійти від вікон та бути в укриттях.

Зазначимо, вчора, 18 листопада, у Херсоні через обстріл поранення отримав волонтер.

Крім того, російські війська, окрім правобережжя, розпочали обстріли лівобережжя Херсонської області.

Таким чином, за даними ОВА, вони намагаються зупинити українські війська після їхнього закріплення на кількох плацдармах на окупованій території регіону.