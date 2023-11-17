Солдаты РФ убили 6 гражданских в Херсонской области

В результате мощных атак армии РФ на Херсонщину погибли 6 мирных украинцев и еще десять человек, среди которых ребенок, были ранены.
Россияне не прекращают свой террор в Херсонской области
Согласно данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, в течение 16 ноября российские оккупанты совершили 58 обстрелов, выпустив 347 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
Кроме того, указано, что солдаты РФ попали в жилые кварталы населённых пунктов области; админздания и магазин в Херсонском районе; медицинское учреждение, магазин, заправочные станции и автомойку в Херсоне.
Чуть позже появилась информация о том, что ночью 17 ноября российские захватчики снова били по жилым кварталам в Херсонской области.
Александр Прокудин официально подтвердил, что последствия ночных атак врага пока устанавливаются, однако уже удалось выяснить, что в результате обстрелов погибла неизвестная женщина без установленного места жительства.
Украинские воины уже закрепились на левом берегу Херсона
Утром 17 ноября командование морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины официально подтвердило, что бойцы ВСУ смогли закрепиться на нескольких плацдармах на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении.
Наши воины производят огневые поражения на левобережье Херсонщины и проводят действия с целью уничтожения российских захватчиков.
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