Солдаты РФ убили 6 гражданских в Херсонской области

В результате мощных атак армии РФ на Херсонщину погибли 6 мирных украинцев и еще десять человек, среди которых ребенок, были ранены.

Россияне не прекращают свой террор в Херсонской области

Согласно данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, в течение 16 ноября российские оккупанты совершили 58 обстрелов, выпустив 347 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 43 снаряда… Из-за российской агрессии 6 человек погибли, еще 10 – получили ранения, из них – 1 ребенок, - сообщает он. Поделиться

Кроме того, указано, что солдаты РФ попали в жилые кварталы населённых пунктов области; админздания и магазин в Херсонском районе; медицинское учреждение, магазин, заправочные станции и автомойку в Херсоне.

Чуть позже появилась информация о том, что ночью 17 ноября российские захватчики снова били по жилым кварталам в Херсонской области.

Александр Прокудин официально подтвердил, что последствия ночных атак врага пока устанавливаются, однако уже удалось выяснить, что в результате обстрелов погибла неизвестная женщина без установленного места жительства.

Также две женщины, пострадавшие накануне, скончались в больнице. Это жительница Белозерки, попавшая под огонь днем, и пострадавшая под вечер в центре херсонка. Искренние соболезнования семьям погибших, – добавил глава Херсонской ОВА. Поделиться

Украинские воины уже закрепились на левом берегу Херсона

Утром 17 ноября командование морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины официально подтвердило, что бойцы ВСУ смогли закрепиться на нескольких плацдармах на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении.

В результате заранее спланированных мероприятий по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии РФ Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении, - сказано в заявлении пехоты. Поделиться

Наши воины производят огневые поражения на левобережье Херсонщины и проводят действия с целью уничтожения российских захватчиков.