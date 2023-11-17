Солдати РФ убили 6 цивільних у Херсонській області

Внаслідок потужних атак армії РФ на Херсонщину загинули 6 мирних українців та ще десятеро, серед яких дитина, були поранені.

Росіяни не припиняють свій терор на Херсонщині

Згідно з даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, протягом 16 листопада російські окупанти здійснили 58 обстрілів, випустивши 347 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 43 снаряди… Через російську агресію 6 людей загинули, ще 10 − дістали поранення, з них − 1 дитина, - повідомляє він. Поширити

Окрім того, зазначається, що солдати РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі та магазин у Херсонському районі; медичну установу, магазин, заправні станції та автомийку у Херсоні.

Згодом з’явилася інформація про те, що уночі 17 листопада російські загарбники знову били по житлових кварталах на Херсонщині.

Олександр Прокудін офіційно підтвердив що наслідки нічних атак ворога поки встановлюються, однак уже вдалося з’ясувати, що у результаті обстрілів загинула невідома жінка без встановленого місця проживання.

Також двоє жінок, постраждалих напередодні, померли в лікарні. Це жителька Білозерки, яка потрапила під вогонь вдень, і херсонка, котра постраждала надвечір у середмісті. Щирі співчуття родинам загиблих, − додав глава Херсонської ОВА. Поширити

Українські воїни уже закріпилися на лівому березі Херсона

Вранці 17 листопада командування морської піхоти Військово морських сил Збройних сил України офіційно підтвердило, що бійці ЗСУ змогли закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку.

У результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії РФ, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку, - йдеться в заяві піхоти. Поширити

Наші воїни здійснюють вогневі ураження на лівобережжі Херсонщини та проводять дії з метою знищення російських загарбників.