Атака РФ на Київ — через обстріл без світла десятки будинків та установ

У Києві через атаку дронів є відключення світла. Знеструмлено десятки будинків та 120 установ.

У Києві відключення світла

Зранку 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію.

Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста.

Також у Київській області відключалися повітряні лінії 330 кВ. За попередніми даними, причина - пошкодження внаслідок обстрілу.

Енергетики обстежують місця інциденту. Тривають роботи з відновлення.

Що відомо про масовану атаку РФ на Київ

Вночі 25 листопада у Києві було оголошено повітряну тривогу. КМВА попередила про атаку дронів та попросила не ігнорувати повітряну тривогу.

Ближче до ранку мешканці деяких районів Києва почули вибухи. Місцева влада повідомила про роботу ППО. У Повітряних силах попередили про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що "йдуть" кілька груп дронів на столицю.

За попередньою інформацією, внаслідок збиття дронів, зафіксовані уламки в різних районах столиці.

В Солом'янському районі через падіння уламків постраждали двоє людей. В обох гостра реакція на стрес. Їм надали допомогу на місці. Є руйнування в п'ятиповерховому будинку на другому поверсі. З першого по п'ятий поверх були заблоковані дві жінки.

Також сталось загоряння на території дитячого садочку.

В Дніпровському районі міста уламки впали на верхні поверхи багатоповерхівки. Сталось задимлення. Служби все виїхали й почали гасити пожежу.

В Голосіївському районі рештки впали на зону зелених насаджень. Без потерпілих.

В Печерському районі зафіксовані уламки на забудованій території. Попередньо, без наслідків.