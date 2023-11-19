Армія РФ обстріляла Сумщину. Є загиблий

У місті Середина-Буда на Сумщині внаслідок мінометного обстрілу в неділю загинув місцевий мешканець.
Росіяни обстріляли Сумщину
19 листопада 2023 року близько 18:30 години, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, з міномета обстріляв цивільну інфраструктуру м. Середина-Буди Сумської області.
Унаслідок атаки окупантів на території власного домоволодіння загинув 51-річний чоловік.
Армія РФ атакувала Сумщину ракетою
Як повідомив, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, вночі на Сумському напрямку мобільною вогневою групою з ПЗРК Stinger було знищено керовану авіаційну ракету.
За його словами, ракету, яка була запущена з літака Су-34 з відстані 70 кілометрів від державного кордону нашої країни, було своєчасно виявлено бійцями радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ.
Втрат серед особового складу та військової техніки немає.
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