Армія РФ обстріляла Сумщину. Є загиблий

У місті Середина-Буда на Сумщині внаслідок мінометного обстрілу в неділю загинув місцевий мешканець.

Росіяни обстріляли Сумщину

19 листопада 2023 року близько 18:30 години, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, з міномета обстріляв цивільну інфраструктуру м. Середина-Буди Сумської області.

Унаслідок атаки окупантів на території власного домоволодіння загинув 51-річний чоловік.

Армія РФ атакувала Сумщину ракетою

Як повідомив, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, вночі на Сумському напрямку мобільною вогневою групою з ПЗРК Stinger було знищено керовану авіаційну ракету.

За його словами, ракету, яка була запущена з літака Су-34 з відстані 70 кілометрів від державного кордону нашої країни, було своєчасно виявлено бійцями радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ.

Втрат серед особового складу та військової техніки немає.