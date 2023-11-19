Армия РФ обстреляла Сумскую область. Есть погибший

В городе Середина-Буда в Сумской области в результате минометного обстрела в воскресенье погиб местный житель.
Россияне обстреляли Сумщину
19 ноября 2023 около 18:30 часов, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг, по предварительным данным, из миномета обстрелял гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буды Сумской области.
В результате атаки окупантов на территории собственного домовладения погиб 51-летний мужчина.
Армия РФ атаковала Сумщину ракетой
Как сообщил, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, ночью на Сумском направлении мобильной огневой группой из ПЗРК Stinger была уничтожена управляемая авиационная ракета.
По его словам, ракета, которая была запущена с самолета Су-34 с расстояния 70 километров от государственной границы нашей страны, была своевременно обнаружена бойцами радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ.
Потерь среди личного состава и военной техники нет.
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