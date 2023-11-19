Армия РФ обстреляла Сумскую область. Есть погибший

В городе Середина-Буда в Сумской области в результате минометного обстрела в воскресенье погиб местный житель.

Россияне обстреляли Сумщину

19 ноября 2023 около 18:30 часов, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг, по предварительным данным, из миномета обстрелял гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буды Сумской области.

В результате атаки окупантов на территории собственного домовладения погиб 51-летний мужчина.

Армия РФ атаковала Сумщину ракетой

Как сообщил, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, ночью на Сумском направлении мобильной огневой группой из ПЗРК Stinger была уничтожена управляемая авиационная ракета.

По его словам, ракета, которая была запущена с самолета Су-34 с расстояния 70 километров от государственной границы нашей страны, была своевременно обнаружена бойцами радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ.

Потерь среди личного состава и военной техники нет.