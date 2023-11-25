Атака РФ на Киев — из-за обстрела без света десятки домов и учреждений
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Киев — из-за обстрела без света десятки домов и учреждений

Министерство энергетики Украины
Свет
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В Киеве из-за атаки дронов есть отключение света. Обесточены десятки домов и 120 учреждений.

В Киеве отключение света

Утром 25 ноября во время масштабных дроновых обстрелов в столице была обесточена воздушная линия.

В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города.

Также в Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ. По предварительным данным, причина - повреждение в результате обстрела.

Энергетики обследуют места инцидента. Продолжаются работы по восстановлению.

Что известно о массированной атаке РФ на Киев

Ночью 25 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога. КМВА предупредила об атаке дронов и попросила не игнорировать воздушную тревогу.

Ближе к утру жители некоторых районов Киева услышали взрывы. Местные власти сообщили о работе ПВО. В Воздушных силах предупредили об угрозе атак дронов-камикадзе на Киев по нескольким направлениям.

Позже мэр столицы Виталий Кличко заявил, что "идут" несколько групп дронов на столицу.

По предварительной информации, в результате сбития дронов, зафиксированы обломки в разных районах столицы.

В Соломенском районе из-за падения обломков пострадали два человека. У обоих острая реакция на стресс. Им предоставили помощь на месте. Есть разрушение в пятиэтажном здании на втором этаже. С первого по пятый этаж были заблокированы две женщины.

Также произошло возгорание на территории детского сада.

В Днепровском районе города обломки рухнули на верхние этажи многоэтажки. Произошло задымление. Службы все уехали и начали тушить пожар.

В Голосеевском районе останки упали на зону зеленых насаждений. Без пострадавших.

В Печерском районе зафиксированы обломки на застроенной территории. Предварительно, без последствий.

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