Новая массированная атака РФ на Украину – в Киеве вспыхнул пожар

25 ноября РФ выпустила по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed-131/136. Основное направление удара – Киев, в городе вспыхнул пожар.
Последствия атаки РФ на Киев
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что российские войска запускали дроны-камикадзе в направлении Киева по двум направлениям – южному и северному. С 5 часов утра в Киевской области и столице сообщается о работе сил ПВО.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших в Соломенском районе Киева. Также медиков вызвали в Подольский район столицы.
Позже стало известно, что в пятиэтажке в Соломенском районе произошло разрушение на втором этаже. Заблокированы две женщины.
По данным КМВА и сообщения мэра столицы, в нескольких районах города возникли пожары и задымление. Так, в результате падения обломков беспилотника в Соломенском районе Киева произошла вспышка на территории детского сада.
Также в Соломенском районе в некоторых домах зафиксированы повреждения окон в квартирах. Кроме того, о падении обломков на многоэтажки и нежилые помещения и задымления сообщали в Голосеевском, Печерском и Днепровском районах.
Кроме того, в Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении на площади 100 кв. м.
По словам Виталия Кличко, в Днепровском районе обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа.
Что известно о массированной атаке РФ по Киеву
Ночью 25 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога. КМВА предупредила об атаке дронов и попросила не игнорировать воздушную тревогу.
Ближе к утру жители некоторых районов Киева услышали взрывы. Местные власти сообщили о работе ПВО. В Воздушных силах предупредили об угрозе атак дронов-камикадзе на Киев по нескольким направлениям.
Позже мэр столицы Виталий Кличко заявил, что "идут" несколько групп дронов на столицу.
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