Новая массированная атака РФ на Украину – в Киеве вспыхнул пожар
Категория
Украина
Дата публикации

Новая массированная атака РФ на Украину – в Киеве вспыхнул пожар

Воздушные Силы ВСУ
Обстрел
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25 ноября РФ выпустила по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed-131/136. Основное направление удара – Киев, в городе вспыхнул пожар.

Последствия атаки РФ на Киев

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что российские войска запускали дроны-камикадзе в направлении Киева по двум направлениям – южному и северному. С 5 часов утра в Киевской области и столице сообщается о работе сил ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших в Соломенском районе Киева. Также медиков вызвали в Подольский район столицы.

Позже стало известно, что в пятиэтажке в Соломенском районе произошло разрушение на втором этаже. Заблокированы две женщины.

Также в Соломенском районе пострадал 11-летний ребенок. Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте, – сообщил Виталий Кличко.

По данным КМВА и сообщения мэра столицы, в нескольких районах города возникли пожары и задымление. Так, в результате падения обломков беспилотника в Соломенском районе Киева произошла вспышка на территории детского сада.

Также в Соломенском районе в некоторых домах зафиксированы повреждения окон в квартирах. Кроме того, о падении обломков на многоэтажки и нежилые помещения и задымления сообщали в Голосеевском, Печерском и Днепровском районах.

Кроме того, в Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении на площади 100 кв. м.

По словам Виталия Кличко, в Днепровском районе обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа.

Что известно о массированной атаке РФ по Киеву

Ночью 25 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога. КМВА предупредила об атаке дронов и попросила не игнорировать воздушную тревогу.

Ближе к утру жители некоторых районов Киева услышали взрывы. Местные власти сообщили о работе ПВО. В Воздушных силах предупредили об угрозе атак дронов-камикадзе на Киев по нескольким направлениям.

Позже мэр столицы Виталий Кличко заявил, что "идут" несколько групп дронов на столицу.

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