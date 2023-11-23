Армия РФ атаковала объект инфраструктуры на Днепропетровщине
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала объект инфраструктуры на Днепропетровщине

Объект
Читати українською
Источник:  Александр Вилкул

Российские террористы 23 ноября атаковали Днепропетровскую область. Одну из ракет направили на объект инфраструктуры в Криворожском районе.

РФ обстреляла Днепропетровщину

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, около полуночи взрыв прогремел в Криворожском районе. Враг направил ракету на объект инфраструктуры.

По его словам, обошлось без погибших и пострадавших.

Как отметил председатель Совета обороны Кривого Рога, Вилкул это был тот взрыв, который слышали в Кривом Роге вчера поздно вечером. Других обстрелов в Криворожском районе не было.

В Никопольском районе враг из тяжелой артиллерии обстрелял Красногригорьевскую общину. Разрушений и пострадавших нет.

Также сообщается, что в Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно.

Взрывы в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв во время воздушной тревоги вчера вечером, 22 ноября. Официальной информации о причинах взрыва пока не поступало.

Добавим, что российские военные периодически обстреливают Кривой Рог. Они делают это с применением крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.

В конце сентября Кривой Рог подвергся ракетной атаке россиян. Тогда оккупанты обстреляли одно из предприятий города. Они нанесли удар с применением баллистики.

Также в октябре россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеского удара погиб человек.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ в очередной раз атаковали одну из украинских ТЭС
ТЭС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ массированно атаковала ракетами Селидово в Донецкой области, есть погибший и раненые
Игорь Клименко
Селидово
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала ракетами припортовую инфраструктуру в Одесской области
Ракетная атака армии РФ по Одесской области

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.