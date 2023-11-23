Армия РФ атаковала объект инфраструктуры на Днепропетровщине

Российские террористы 23 ноября атаковали Днепропетровскую область. Одну из ракет направили на объект инфраструктуры в Криворожском районе.

РФ обстреляла Днепропетровщину

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, около полуночи взрыв прогремел в Криворожском районе. Враг направил ракету на объект инфраструктуры.

По его словам, обошлось без погибших и пострадавших.

Как отметил председатель Совета обороны Кривого Рога, Вилкул это был тот взрыв, который слышали в Кривом Роге вчера поздно вечером. Других обстрелов в Криворожском районе не было.

В Никопольском районе враг из тяжелой артиллерии обстрелял Красногригорьевскую общину. Разрушений и пострадавших нет.

Также сообщается, что в Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно.

Взрывы в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв во время воздушной тревоги вчера вечером, 22 ноября. Официальной информации о причинах взрыва пока не поступало.

Добавим, что российские военные периодически обстреливают Кривой Рог. Они делают это с применением крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.

В конце сентября Кривой Рог подвергся ракетной атаке россиян. Тогда оккупанты обстреляли одно из предприятий города. Они нанесли удар с применением баллистики.

Также в октябре россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеского удара погиб человек.