Войска РФ в очередной раз атаковали одну из украинских ТЭС

Оккупанты РФ атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе. Оборудование получило серьезные повреждения.

Российские военные в очередной раз обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК

Отмечается, что в результате обстрелов было серьезно повреждено оборудование станции. К счастью, пострадавших нет.

Без света и воды остался один из населённых пунктов рядом со станцией.

После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и ночью оперативно возобновили энергоснабжение. Пока работаем над возвращением воды в город, - отметили в компании. Поделиться

Что известно о подготовке армии РФ к массированным ракетным атакам по Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что российские оккупанты накапливают ракеты для массированных атак по энергетической инфраструктуре Украины зимой, однако энергетики и власть делают все, чтобы подготовиться к такому сценарию.

Украина работает над укреплением своей противовоздушной обороны, заменяя устаревшие советские системы современными комплексами западного образца для защиты объектов критической инфраструктуры грядущей зимы.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, украинцам не следует верить страшным прогнозам экспертов относительно угрозы массовых отключений света зимой, ведь стабильная работа энергетической системы будет зависеть от работы систем ПВО, которые значительно мощнее, чем прошлой зимой.

Министр подчеркнул, что даже в случае, если будут обнаружены повреждения в результате обстрелов и ракетных атак преступной армии РФ, это будет носить исключительно временный характер.