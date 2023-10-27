В ДТЭК оценили готовность Украины к зиме

Украинские энергетики ввели в работу после планового ремонта 19 из 19 энергоблоков тепловых электростанций.

Готова ли украинская энергетика к зиме

Специалисты завершили 19 из 19 плановых ремонтов энергоблоков в рамках подготовки к отопительному сезону. Поэтому Украина готова на 100% к зиме.

Гордимся нашими коллегами. Невозможно описать словами, насколько тяжело нужно было работать, чтобы завершить в срок плановые ремонты после тяжелейшей в истории зимы 22/23, — добавили в ДТЭК. Поделиться

Подготовка Украины к зиме

Украинская энергетика успешно готовится к зиме. Как отметили в британской разведке, Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки добычи, обеспечив непрерывную поставку угля для теплоэлектростанций и тепловых установок зимой, а также значительные запасы газа, обеспечивающие дополнительный резерв.

Глава государства Владимир Зеленский отметил, что по мере приближения зимы и холодов количество ракетных ударов преступной армии РФ по объектам энергетики в Украине будет расти.

Он призвал энергетические компании, местные власти и операторов рынка связи готовиться к такому сценарию.

Как рассказывал министр энергетики Герман Галущенко, в Украине возможны отключения света в этот осенне-зимний период в 2023-24 годах при ударах российских оккупантов по объектам энергосистемы. Впрочем, они не будут продолжительными.

Украина сейчас работает над укреплением своей противовоздушной обороны, заменяя устаревшие советские системы на современные комплексы западного образца для защиты объектов критической инфраструктуры грядущей зимы.