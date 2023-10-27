У ДТЕК оцінили готовність України до зими

Українські енергетики ввели у роботу після планового ремонту 19 із 19 енергоблоків теплових електростанцій.

Чи готова українська енергетика до зими

Як зазначається, фахівці завершили 19 із 19 планових ремонтів енергоблоків у рамках підготовки до опалювального сезону. Тому Україна наразі готова на 100% до зими.

Пишаємось нашими колегами. Неможливо описати словами, наскільки важко треба було працювати, щоб завершити в термін планові ремонти після найважчої в історії зими 22/23, — додали у ДТЕК. Поширити

Підготовка України до зими

Українська енергетика наразі успішно готується до зими. Як зазначили у британській розвідці, Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки видобутку, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій і теплових установок взимку, а також значні запаси газу, що забезпечують додатковий резерв.

Глава держави Володимир Зеленський зазначив, що із наближенням зими та холодів кількість ракетних ударів злочинної армії РФ по об’єктах енергетики в Україні буде зростати.

Він закликав енергетичні компанії, місцеву владу та операторів ринку зв’язку готуватись до такого сценарію.

Як розповідав міністр енергетики Герман Галущенко, в Україні можливі відключення світла у цей осінньо-зимовий період у 2023-24 роках у разі ударів російських окупантів по об'єктах енергосистеми. Втім, вони не будуть тривалими.

Україна наразі працює над зміцненням своєї протиповітряної оборони, замінюючи застарілі радянські системи на сучасні комплекси західного зразка задля захисту об’єктів критичної інфраструктури прийдешньої зими.