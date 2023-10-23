Армия РФ обстреляла одну из теплоэлектростанций ДТЭК

Российские оккупанты начали снова обстреливать энергетические объекты Украины. В этот раз они атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК.

Какие последствия обстрела

Вечером 22 октября оккупанты обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК, серьезно повреждено оборудование предприятия,

В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий, — говорится в сообщении. Поделиться

В компании добавили, что в результате обстрела никто не пострадал.

В условиях атак врага ДТЭК продолжаем делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго", - заверили в сообщении. Поделиться

Подготовка Украины к зиме

Украинская энергетика успешно готовится к зиме. Как отметили в британской разведке, Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки добычи, обеспечив непрерывную поставку угля для теплоэлектростанций и тепловых установок зимой, а также значительные запасы газа, обеспечивающие дополнительный резерв.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, украинцам не следует верить страшным прогнозам экспертов относительно угрозы массовых отключений света зимой, ведь стабильная работа энергетической системы будет зависеть от работы систем ПВО, которые значительно мощнее, чем прошлой зимой.

Министр подчеркнул, что даже в случае, если будут обнаружены повреждения в результате обстрелов и ракетных атак преступной армии РФ, это будет носить исключительно временный характер.

Украина работает над укреплением своей противовоздушной обороны, заменяя устаревшие советские системы современными комплексами западного образца для защиты объектов критической инфраструктуры грядущей зимы.

Эти системы будут усиливать те же направления, которые были в прошлом году. Понятно, что ставка будет сделана на объекты энергетики, в отопительный сезон энергетическо-топливного сектора в целом, а также на стратегические объекты государства и объекты критической инфраструктуры, отметил Юрий Игнат. Поделиться

По его словам, этой зимой российские войска могут пытаться поразить целый ряд объектов критической инфраструктуры, в том числе нарушить работу продовольственного сектора.