Армия РФ обстреляла одну из теплоэлектростанций ДТЭК

Российские оккупанты начали снова обстреливать энергетические объекты Украины. В этот раз они атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК.
Какие последствия обстрела
Вечером 22 октября оккупанты обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК, серьезно повреждено оборудование предприятия,
В компании добавили, что в результате обстрела никто не пострадал.
Подготовка Украины к зиме
Украинская энергетика успешно готовится к зиме. Как отметили в британской разведке, Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки добычи, обеспечив непрерывную поставку угля для теплоэлектростанций и тепловых установок зимой, а также значительные запасы газа, обеспечивающие дополнительный резерв.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, украинцам не следует верить страшным прогнозам экспертов относительно угрозы массовых отключений света зимой, ведь стабильная работа энергетической системы будет зависеть от работы систем ПВО, которые значительно мощнее, чем прошлой зимой.
Министр подчеркнул, что даже в случае, если будут обнаружены повреждения в результате обстрелов и ракетных атак преступной армии РФ, это будет носить исключительно временный характер.
Украина работает над укреплением своей противовоздушной обороны, заменяя устаревшие советские системы современными комплексами западного образца для защиты объектов критической инфраструктуры грядущей зимы.
По его словам, этой зимой российские войска могут пытаться поразить целый ряд объектов критической инфраструктуры, в том числе нарушить работу продовольственного сектора.
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