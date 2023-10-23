Армія РФ обстріляла одну з теплоелектростанцій ДТЕК

Російські окупанти почали знову обстрілювати енергетичні об'єкти України. Цього разу вони атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК.

Які наслідки обстрілу

Ввечері 22 жовтня окупанти обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання підприємства,

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків, — йдеться у повідомленні. Поширити

В компанії додали, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

В умовах атак ворога ДТЕК продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго, — запевнили у повідомленні. Поширити

Підготовка України до зими

Українська енергетика наразі успішно готується до зими. Як зазначили у британській розвідці, Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки видобутку, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій і теплових установок взимку, а також значні запаси газу, що забезпечують додатковий резерв.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, українцям не слід вірити страшним прогнозам експертів щодо загрози масових відключень світла взимку, адже стабільна робота енергетичної системи залежатиме від роботи систем ППО, які наразі значно потужніші, аніж минулої зими.

Міністр підкреслив, що навіть у разі, якщо будуть виявлені пошкодження внаслідок обстрілів та ракетних атак злочинної армії РФ, це матиме виключно тимчасовий характер.

Україна працює над зміцненням своєї протиповітряної оборони, замінюючи застарілі радянські системи на сучасні комплекси західного зразка задля захисту об’єктів критичної інфраструктури прийдешньої зими.

Ці системи будуть посилювати ті ж напрямки, які й були минулого року. Зрозуміло, що ставка буде зроблена на об’єкти енергетики, в опалювальний сезон енергетично-паливного сектора у цілому, а також на стратегічні об'єкти держави та об'єкти критичної інфраструктури, — зазначив Юрій Ігнат. Поширити

За його словами, цієї зими російські війська можуть намагатися уразити цілу низку об’єктів критичної інфраструктури, зокрема порушити роботу продовольчого сектора.