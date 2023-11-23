Армія РФ атакувала обʼєкт інфраструктури на Дніпропетровщині

Російські терористи 23 листопада атакували Дніпропетровську область. Одну з ракет спрямували на об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі.

РФ обстріляла Дніпропетровщину

Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, близько опівночі вибух пролунав у Криворізькому районі. Ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури.

За його словами, минулося без загиблих та постраждалих.

Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу,Вілкул це був той вибух, який чули у Кривому Розі вчора пізно ввечері. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було.

У Нікопольському районі ворог із важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. Руйнувань та постраждалих немає.

Також повідомляється, що у Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.

Вибухи у Кривому Розі

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух під час повітряної тривоги вчора ввечері, 22 листопада. Офіційної інформації про причини вибуху поки що не надходило.

Додамо, російські військові періодично обстрілюють Кривий Ріг. Вони роблять це із застосуванням крилатих і балістичних ракет, а також дронів-камікадзе.

Наприкінці вересня Кривий Ріг зазнав ракетної атаки росіян. Тоді окупанти обстріляли одне з підприємств міста. Вони завдали удару із застосуванням балістики.

Також у жовтні росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок ворожого удару загинула людина.