Армия РФ атаковала кассетными снарядами Чернобаевку. Погибли 3 человека

Российские войска устроили массированный обстрел Чернобаевки Херсонской области. Сейчас известно о трех погибших и четырех раненых.

Россияне обстреляли Чернобаевку

Предварительно известно, что обстрел велся кассетными боеприпасами. Сейчас известно о 3 погибших и 4 раненых.

Позже глава МВД Игорь Клименко уточнил количество раненых – пять.

Трое погибших. Пятеро человек получили ранения разной степени тяжести, - написал он в Telegram. Поделиться

Кроме того, по его данным, более 60 жилых домов и хозяйственных построек повреждены.

В то же время Прокудин сообщил, что около 11:30 оккупанты из беспилотника атаковали Берислав Херсонской области, в результате чего погиб велосипедист, двигавшийся по улице.

Обстрелы Чернобаевки

После освобождения от оккупантов Чернобыев постоянно обстреливается вместе с Херсоном, Бериславом и другими населенными пунктами правобережья Херсонской области.

К примеру, российская армия обстреляла Чернобаевку Херсонской области и 12 октября. Тогда погиб один человек.

Напомним, что во время боев за Херсон осенью 2022 года украинские военные постоянно избивали по оккупантам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян. Дошло до того, что оккупанты начали паниковать от одного упоминания о Чернобаевке. Они массово отказывались идти в наступление по этому направлению.