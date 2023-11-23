Армія РФ атакувала касетними снарядами Чорнобаївку. Загинуло 3 людей

Росіяни обстріляли Чорнобаївку

Попередньо відомо, що обстріл вівся касетними боєприпасами. Наразі відомо про 3 загиблих і 4 поранених.

Пізніше глава МВС Ігор Клименко уточнив кількість поранених - п'ять.

Троє загиблих. П'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, - написав він у Telegram. Поширити

Крім того, за його даними, більш як 60 житлових будинків та господарських споруд пошкоджено.

Водночас Прокудін повідомив, що близько 11:30 окупанти з безпілотника атакували Берислав Херсонської області, в результаті чого загинув велосипедист, який рухався вулицею.

Обстріли Чорнобаївки

Після звільнення від окупантів Чорнобаївка постійно обстрілюється разом із Херсоном, Бериславом та іншими населеними пунктами правобережжя Херсонської області.

Наприклад, російська армія обстріляла Чорнобаївку Херсонської області та 12 жовтня. Тоді загинула одна людина.

Нагадаємо, що під час боїв за Херсон восени 2022 року українські військові постійно били по окупантах в Чорнобаївці, розгромно знищуючи не тільки техніку, але і живу силу росіян. Дійшло до того, що окупанти почали панікувати від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовлялись йти у наступ на цьому напрямі.