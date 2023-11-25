Нова масована атака РФ на Україну — в Києві спалахнула пожежа

25 листопада РФ випустила по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed-131/136». Основний напрямок удару – Київ, в місті спалахнула пожежа.

Наслідки атаки РФ на Київ

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що російські війська запускали дрони-камікадзе у напрямку Києва з двох напрямків – південного та північного. З 5 години ранку на Київщині та столиці повідомляється про роботу сил ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про двох постраждалих у Солом'янському районі Києва. Також медиків викликали до Подільського району столиці.

Пізніше стало відомо, що у п'ятиповерхівці у Солом'янському районі сталася руйнація на другому поверсі. Заблоковано дві жінки.

Також у Солом'янському районі постраждала 11-річна дитина. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці, - повідомив Віталій Кличко. Поширити

За даними КМВА та повідомленнями мера столиці, у кількох районах міста виникли пожежі та задимлення. Так, унаслідок падіння уламків безпілотника у Солом'янському районі Києва стався спалах на території дитячого садка.

Також у Солом'янському районі у деяких будинках зафіксовано пошкодження вікон у квартирах. Крім того, про падіння уламків на багатоповерхівки і нежитлові приміщення і задимлення повідомляли в Голосіївському, Печерському і Дніпровському районах.

Крім того, у Солом'янському районі сталося загоряння у нежитловому приміщенні на площі 100 кв. м.

За словами Віталія Кличка, у Дніпровському районі уламок дрону впав на сходову клітку верхнього поверху.

Що відомо про масовану атаку РФ по Києву

Вночі 25 листопада у Києві було оголошено повітряну тривогу. КМВА попередила про атаку дронів та попросила не ігнорувати повітряну тривогу.

Ближче до ранку мешканці деяких районів Києва почули вибухи. Місцева влада повідомила про роботу ППО. У Повітряних силах попередили про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що "йдуть" кілька груп дронів на столицю.