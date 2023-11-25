РФ атаковала Украину рекордным количеством "шахедов" – сколько сбило ПВО

Оккупанты РФ в ночь на 25 ноября выпустили по Украине 75 дронов-камикадзе типа "Шахед". Наши силы противовоздушной обороны сбили 71 беспилотник.

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, пуски дронов были по двум направлениям: Приморско-Ахтарскому и району Курской области. Основное направление удара – Киев.

Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины: Киевская Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская.

К отражению атаки привлекли зенитные ракетные войска, тактическую авиацию, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Военные подчеркивают, что большинство дронов сбили в Киевской области. Также в Днепропетровской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что на севере Украины сбили 55 "шахедов". Из них 28 "приземлили" мобильные огневые группы.

По его словам, на Сумском направлении уничтожено 7 ударных дронов, на Черниговском – 4, а на Киевском – 17.

Также известно, что 5 дронов ликвидировали в небе Днепропетровской области, 2 – в Кировоградской области, по одному – в Николаевской и Черкасской областях.

Что известно об атаке РФ на Киев

В Киеве и области воздушная тревога продолжалась более 6 часов. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах города, в частности, в Соломенском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, из-за обстрелов пострадали 5 человек. Среди них 11-летний ребенок. У нее острая реакция на стресс.

Также в центральной части Киева из-за атаки без света остались 77 домов и 120 учреждений. Причина – обесточивание воздушной линии.