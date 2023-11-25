Масштабная атака РФ в Киев. Госпожа посол США обратилась к силам ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Масштабная атака РФ в Киев. Госпожа посол США обратилась к силам ПВО

. Госпожа посол США обратилась к силам ПВО
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Источник:  Бриджит Бринк

Посол США Бриджит Бринк прокомментировала массированную атаку дронов на Украину со стороны России в ночь на субботу.

Бринк поблагодарила сил ПВО

Дипломатка отметила, что в то время как температура в Украине падает ниже нуля, РФ цинично посылает волны иранских беспилотников, атакуя страну и ее столицу.

В Киеве всю ночь активно работала ПВО... Спасибо украинским защитникам, – заявила Бринк.

Ночная атака РФ на Киев

В ночь на 25 ноября в Киеве было объявлено о воздушной тревоге. КМВА предупредила об атаке российских беспилотников и призвала киевлян не игнорировать воздушную тревогу.

Уже ближе к утру в столице раздались взрывы. Местные власти заявили о работе противовоздушной обороны, а в Воздушных силах заявили о риске атаки дронов-камикадзе на Киев по нескольким направлениям.

Как рассказывал городской голова Виталий Кличко, в результате ночной атаки в Киеве пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок.

В результате атаки без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города.

По словам командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николая Олещука, этой ночью было уничтожено 71 БпЛА. Враг применил 75 беспилотников, что явилось рекордным количеством с начала полномасштабного вторжения. Основным направлением удара был Киев.

Президент Владимир Зеленский назвал сознательным террором то, что россияне запустили рекордное количество "Шахедов" именно ночью в день памяти жертв Голодомора.

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