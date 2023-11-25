Масштабная атака РФ в Киев. Госпожа посол США обратилась к силам ПВО

Посол США Бриджит Бринк прокомментировала массированную атаку дронов на Украину со стороны России в ночь на субботу.

Бринк поблагодарила сил ПВО

Дипломатка отметила, что в то время как температура в Украине падает ниже нуля, РФ цинично посылает волны иранских беспилотников, атакуя страну и ее столицу.

Air defenses working actively in Kyiv all night long. As temperatures drop below zero in Ukraine, Russia cynically sends waves of Iranian drones to attack the capital and the country. Thank you to Ukraine’s air defenders. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 25, 2023

В Киеве всю ночь активно работала ПВО... Спасибо украинским защитникам, – заявила Бринк. Поделиться

Ночная атака РФ на Киев

В ночь на 25 ноября в Киеве было объявлено о воздушной тревоге. КМВА предупредила об атаке российских беспилотников и призвала киевлян не игнорировать воздушную тревогу.

Уже ближе к утру в столице раздались взрывы. Местные власти заявили о работе противовоздушной обороны, а в Воздушных силах заявили о риске атаки дронов-камикадзе на Киев по нескольким направлениям.

Как рассказывал городской голова Виталий Кличко, в результате ночной атаки в Киеве пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок.

В результате атаки без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города.

По словам командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николая Олещука, этой ночью было уничтожено 71 БпЛА. Враг применил 75 беспилотников, что явилось рекордным количеством с начала полномасштабного вторжения. Основным направлением удара был Киев.

Президент Владимир Зеленский назвал сознательным террором то, что россияне запустили рекордное количество "Шахедов" именно ночью в день памяти жертв Голодомора.