Сознательный террор. Зеленский отреагировал на атаку РФ в день памяти Голодомора

Этой ночью российские террористы прибегли к сознательному террору против Украины в ночь на день памяти жертв Голодомора.

РФ атаковала Украину в день памяти жертв Голодомора

Президент Владимир Зеленский назвал сознательным террором то, что россияне запустили рекордное количество "Шахедов" именно ночью в день памяти жертв Голодомора.

Более 70 "шахедов" в ночь на день памяти жертв Голодомора-геноцида. Сознательный террор. Как раз в это время. Руководство России гордится тем, что может убивать. Наши воины сбили большинство дронов. К сожалению, не все, – заявил Владимир Зеленский. Поделиться

По словам президента, Украина и дальше будет работать над тем, чтобы усилить свою противовоздушную оборону и объединить мир в защите от российского террора.

Государство-террорист должно проиграть и отвечать за содеянное, – добавил президент. Поделиться

Ночная атака РФ на Киев

В ночь на 25 ноября в Киеве было объявлено о воздушной тревоге. КМВА предупредила об атаке российских беспилотников и призвала киевлян не игнорировать воздушную тревогу.

Уже ближе к утру в столице раздались взрывы. Местные власти заявили о работе противовоздушной обороны, а в Воздушных силах заявили о риске атаки дронов-камикадзе на Киев по нескольким направлениям.

Как рассказывал городской голова Виталий Кличко, в результате ночной атаки в Киеве пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок.

По словам командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николая Олещука, этой ночью было уничтожено 71 БпЛА. Враг применил 75 беспилотников, что явилось рекордным количеством с начала полномасштабного вторжения. Основным направлением удара был Киев.