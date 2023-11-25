В Киеве из-за атаки РФ пострадал детский садик – видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве из-за атаки РФ пострадал детский садик – видео

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Источник:  Суспільне

В Соломенском районе Киева обломки дрона повредили детский сад. К счастью, никто не пострадал.

В каком состоянии детский сад

Как рассказала директор сада в Соломенском районе Лиля Косянчук, обломки дрона упали на крышу здания.

К счастью, никто не пострадал. Обучение детей продолжится, их переведут в другой корпус садика.

Пришли военные, сказали: «Извините, что не уберегли ваш детский сад. Настолько это было трогательно, хотелось плакать, — рассказывает директор сада.

Ночная атака РФ на Киев

В ночь на 25 ноября в Киеве было объявлено о воздушной тревоге. КМВА предупредила об атаке российских беспилотников и призвала киевлян не игнорировать воздушную тревогу.

Уже ближе к утру в столице раздались взрывы. Местные власти заявили о работе противовоздушной обороны, а в Воздушных силах заявили о риске атаки дронов-камикадзе на Киев по нескольким направлениям.

Как рассказывал городской голова Виталий Кличко, в результате ночной атаки в Киеве пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок.

В результате атаки без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города.

По словам командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николая Олещука, этой ночью было уничтожено 74 БпЛА. Враг применил 75 беспилотников, что явилось рекордным количеством с начала полномасштабного вторжения. Основным направлением удара был Киев.

Президент Владимир Зеленский назвал сознательным террором то, что россияне запустили рекордное количество "Шахедов" именно ночью в день памяти жертв Голодомора.

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