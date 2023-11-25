74/75. ПВО шокировало украинцев результатами своей работы во время атаки РФ на Киев

25 ноября оккупанты РФ выпустили по Украине рекордное количество ударных БпЛА - 75 "Шахедов". Силы ПВО сбили почти все вражеские дроны.

Воздушные силы уточнили количество сбитых дронов

Воздушные силы отметили, что "шахедов" было действительно 75, а сбиты 74 из них.

По уточненной информации противовоздушной обороной уничтожены 74 ударных БпЛА «Shahed-131/136». То есть плюс три в актив! – написали в Воздушных силах. Поделиться

Воздушные силы уточнили, что пуски были по двум направлениям – Приморско-Ахтарской РФ и Курской области РФ.

Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины: Киевская Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская.

К отражению воздушной атаки привлечены зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Реакция украинцев на мощную работу сил ПВО

После тяжелой ночи украинцы удивлены невероятной работой наших защитников. В частности, в социальных сетях они благодарят сил ПВО за защиту от вражеских дронов, которые запустила РФ по территории Украины.

Фото – facebook.com/kpszsu

Ангелы неба, Вы лучшие! Просто титаны”, “Спасибо за защищенное небо”, “Невероятный результат”, – пишут украинцы в соцсетях. Поделиться

Напомним, РФ применила 75 беспилотников, что явилось рекордным количеством с начала полномасштабного вторжения. Основным направлением удара был Киев.