74/75. ППО шокувала українців результатами своєї роботи під час атаки РФ на Київ
Категорія
Україна
Дата публікації

74/75. ППО шокувала українців результатами своєї роботи під час атаки РФ на Київ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

25 листопада окупанти РФ випустили по Україні рекордну кількість ударних БпЛА – 75 "Шахедів". Сили ППО збили майже всі ворожі дрони.

Повітряні сили уточнили кількість збитих дронів

Повітряні сили зазначили, що "шахедів" було дійсно 75, а збиті 74 з них.

За уточненою інформацією протиповітряною обороною знищено 74 ударних БпЛА «Shahed-131/136». Тобто плюс три в актив!, – написали в Повітряних силах.

Повітряні сили уточнили, що пуски були з двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ РФ та з Курської області РФ.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська.

До відбиття повітряної атаки залучено зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Реакція українців на потужну роботу сил ППО

Після важкої ночі українці вражені неймовірною роботою наших захисників. Зокрема, у соціальних мережах вони дякують силам ППО за захист від ворожих дронів, які запустила РФ по території України.

Фото – facebook.com/kpszsu

“Янголи неба”, “Ви найкращі! Просто титани”, “Дякуємо за захищене небо”, “Неймовірний результат”, – пишуть українці в соцмережах.

Нагадаємо, РФ застосувала 75 безпілотників, що стало рекордною кількістю з початку повномасштабного вторгнення. Основним напрямком удару був Київ.

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