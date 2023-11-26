Ночная атака дронами в Украину. Силы ПВО уничтожили 8 "шахедов"

26 ноября в пригороде Киева работала противовоздушная оборона. Воздушные силы ВСУ уничтожили восемь из девяти беспилотников, запущенных РФ.

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

Сообщается, что в ночь на 26 ноября 2023 года оккупанты выпустили с юго-восточного направления (Приморско-Охтарск РФ) по Украине 9 ударных БПЛА типа "Shahed".

В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 8 вражеских беспилотников "Shahed-131/136".

По словам Командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, три дрона уничтожены мобильными огневыми группами противовоздушной обороны Северной группировки войск.

В частности, в небе Киевской области уничтожен один ударный дрон, еще два дрона-камикадзе уничтожены на Сумском направлении, один из которых в небе Полтавской области.

Также стало известно, что два БПЛА ночью были сбиты над Днепропетровской областью. Беспилотники "приземлили" над Новомосковским и Синельниковским районами.

Что известно о ночной атаке 26 ноября

Воздушные силы в субботу вечером сообщили об угрозе ударных БПЛА в Запорожской области.

Также была угроза БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

Впоследствии стало известно о группах ударных БПЛА через Днепропетровскую область в направлении Полтавщины. Также угроза ударных беспилотников была в Черкасской области.

В 23:40 тревога была объявлена и в Киевской области.

Группы ударных вражеских БПЛА разделились и двигались через Кременчуг в направлении Черкасс, а другие через Полтаву в направлении Сум.

Также в ночь на 26 ноября в пригороде Киева работала противовоздушная оборона.