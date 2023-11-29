Новая атака РФ на Украину. Воздушные силы озвучили результаты своей работы

Ночью 29 ноября армия Российской Федерации выпустила по территории нашей страны 21 ударный дрон типа "Shahed" и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Силам ПВО удалось уничтожить 100% вражеских дронов
Следует обратить внимание на то, что основное направление удара беспилотников – Хмельнитчина, ракет – юг страны.
Как отмечают представители воздушных сил, с целью отражения воздушного нападения привлекли истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы воздушных сил и сил обороны Украины.
Что известно о результатах работы мобильных огневых групп
По словам командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергея Наева, мобильные огневые группы, которые находятся на круглосуточном дежурстве в Северной операционной зоне, продолжают демонстрировать отличные результаты.
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