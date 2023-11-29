Новая атака РФ на Украину. Воздушные силы озвучили результаты своей работы
Категория
Украина
Дата публикации

Новая атака РФ на Украину. Воздушные силы озвучили результаты своей работы

Воздушные Силы ВСУ
дрон
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Ночью 29 ноября армия Российской Федерации выпустила по территории нашей страны 21 ударный дрон типа "Shahed" и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Силам ПВО удалось уничтожить 100% вражеских дронов

В ночь на 29 ноября 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа «Shahed» по направлению Приморско-Ахтарск-РФ и управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области, - сказано в сообщении в ВС.

Следует обратить внимание на то, что основное направление удара беспилотников – Хмельнитчина, ракет – юг страны.

Как отмечают представители воздушных сил, с целью отражения воздушного нападения привлекли истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы воздушных сил и сил обороны Украины.

В результате боевой работы все вражеские ударные БПЛА уничтожены в пределах Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты в Николаевской области. Третья – не достигла желаемой цели! Держим небо! - отмечают в ВС.

Что известно о результатах работы мобильных огневых групп

По словам командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергея Наева, мобильные огневые группы, которые находятся на круглосуточном дежурстве в Северной операционной зоне, продолжают демонстрировать отличные результаты.

В частности, в период с 18:38 28.11. по 00:34 29.11.2023 во время очередного вражеского удара с применением беспилотных летательных аппаратов камикадзе типа ''Shahed'' на Киевском направлении мобильной огневой группой из состава Северной стратегической группировки войск был уничтожен один вражеский БПЛА. В общем, все вражеские дроны были сбиты. Вместе победим! – написал Сергей Наев.

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