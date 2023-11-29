Новая атака РФ на Украину. Воздушные силы озвучили результаты своей работы

В частности, в период с 18:38 28.11. по 00:34 29.11.2023 во время очередного вражеского удара с применением беспилотных летательных аппаратов камикадзе типа ''Shahed'' на Киевском направлении мобильной огневой группой из состава Северной стратегической группировки войск был уничтожен один вражеский БПЛА. В общем, все вражеские дроны были сбиты. Вместе победим! – написал Сергей Наев.