ВСУ уничтожили 5 средств ПВО, 9 артсистем и станцию РЭБ армии РФ — сводка Генштаба

Наши воины удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 28.11.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток произошло 56 боевых столкновений.

Враг нанес 11 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также РФ в очередной раз атаковала Украину ударным БпЛА типа Shahed-136/131, который уничтожен нашими защитниками.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Елине Черниговской области; Середина-Буда, Бояро-Лежачие, Басовка, Степок, Грабовское, Поповка Сумской области; Гранов, Старица, Плетеневка, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 4 атаки. Нанес авиационных ударов неподалеку от Ивановки и Степной-Новоселовки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где силами обороны отбиты 3 атаки. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Спорное Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северной Донецкой области, где силами обороны отражено 16 атак. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Торецк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Степного, Авдеевки, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 15 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Очеретино, Степное, Авдеевка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины отразили 12 атак противника в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Богоявленко, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 2 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав и Казацкое Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Дудчаны, Львово, Никольское Херсонской области и Дмитровка, Очаков Николаевской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Наши воины удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 5 средств противовоздушной обороны, 9 артиллерийских средств и станцию радиоэлектронной борьбы противника.