ВСУ уничтожили более 800 военных и несколько единиц техники РФ — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 326440 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 860 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков − 5 523 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 10 285 (+3) ед,

артиллерийских систем − 7 876 (+1) ед,

РСЗО − 907 (+0) ед,

средств ПВО − 597 (+0) ед,

самолетов − 323 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 905 (+0) ед,

крылатых ракет − 1 565 (+0) ед,

кораблей/катеров − 22 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 10 302 (+3) ед,

специальной техники – 1 113 (+0) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 28 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичев, Авдеевки, Опросного, Северного и южнее Тоненькой Донецкой области, где Силы обороны отразили 23 атаки.

В Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 12 атак.

На Марьинском направлении захватчики при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 9 атак.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении кафиры вели безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силы обороны отразили 3 атаки.

В Запорожском направлении оккупанты 3 раза безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Роботино и Новопрокоповки Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

На Шахтерском направлении россияне наступательных действий не вели.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.