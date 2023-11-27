Как ухудшение погодных условий повлияло на ситуацию на фронте — ответ военных ВСУ

Ухудшение погодных условий существенно повлияло на ситуацию на фронте, ограничив использование украинскими военными дронов для разведки и ударов по позициям преступной армии РФ.

Что известно о влиянии погоды на ситуацию на фронте

По словам командира роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБ Юрия Федоренко, погода влияет на пути сообщения и логистику.

Федоренко подчеркнул, что и украинские военные и подразделения оккупационной армии РФ осуществляют перемещение преимущественно по грунтовым дорогам и при благоприятных условиях на определенном виде транспорта перемещение занимали до часа.

В настоящее время, как отмечает военный, продолжительность перемещений из-за сложных погодных условий возросла, приходится использовать транспорт повышенной проходимости, что влияет на динамику боевых действий.

Относительно БПЛА. Каждый из нас пользуется мобильным телефоном и обращал внимание, что при низкой температуре телефон разряжается гораздо быстрее, чем когда во дворе тепло. То же происходит со средствами БпЛА. Большинство дронов работают на электробатареях, соответственно, время пребывания в воздухе и расстояние, на котором беспилотник можем работать, также снижается, - отмечает Федоренко. Поделиться

Он отметил, что украинские специалисты разработали несколько вариантов повышения работы батареи и ее защиты от воздействия низких температур.

Федоренко подчеркнул, что работе БПЛА мешают не только низкие температуры, но и обильные дожди.

Такое бывает очень редко, потому как только появляется 5-20 минутная пауза, коптеры-разведчики сразу поднимаются в воздух и наносят прицельный огонь по противнику, - пояснил военный. Поделиться

Он подчеркнул, что тот, на чьей стороне будет технологическое преимущество, сможет понести меньше потерь личного состава. Использование различных технических средств позволяет существенно поддерживать находящихся в очень сложных условиях украинских пехотинцев.

Позиции, откуда недавно выбили противника, еще не оборудованы должным образом. Иногда бывает воды по пояс. Удерживать такие позиции достаточно сложно, поэтому, когда слышите запрос от Сил обороны – помогайте. Если фронт будет упорно воевать, что сейчас делают ВСУ, а тыл будет эффективно поддерживать и не ссориться внутри, я искренне верю в то, что нас ждет успех, - отмечает Федоренко. Поделиться

Усложнило ли ухудшение погоды работу украинским военным

По словам представителя добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука в материале издания “Ліга.net”, из-за снега и шквального ветра украинские военные теряют возможность использовать БпЛА.

По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, на этом достаточно большом участке фронта погода неоднородна, и в отдельных районах идет дождь, а в другом месте снег, и повсюду фиксируется сильный ветер, мешающий использованию БПЛА.

Снег начал падать, но не наблюдается такой вьюги, как в южных областях. Украинские защитники готовы к зимнему периоду, будем сопротивляться оккупантам всеми имеющимися силами и средствами, - отметил руководитель прессслужбы командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Поделиться

Наименее благоприятные условия – у украинских морпехов, удерживающих три плацдарма на левобережье Днепра.

На Авдеевском направлении россияне сохраняют наибольшую активность.

За минувшие сутки украинские защитники отбили там 30 атак: восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового и в районах Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского.

Из-за непогоды россияне применяют меньше беспилотников, зато увеличили количество авиаударов: если два-три дня назад их количество достигало шести, то за прошедшие сутки по защитникам нанесли 17 ударов управляемыми авиабомбами.

За прошедшие сутки россияне потеряли три танка полностью и более 500 военнослужащих.

Около 80% из них именно в Донецкой области – в районе Марьинки и Авдеевки. За последние пять дней враг теряет на Авдеевском направлении ежедневно убитыми и ранеными по 400-500 человек. Еще около 30 россиян сдались в плен.

На Запорожском направлении из-за шквального ветра работа беспилотной авиации также затруднена. Частично это позволяет пехотинцам немного согреться.

Сейчас в направлении болотная погода, отмечает он, когда дождь и снег перемешиваются. Мокро. Колесный транспорт вязнет, ему трудно добраться до определенных посадок. Самое тяжелое – пехоте.

За последние сутки в Запорожском направлении произошло 37 боевых столкновений, из артиллерии украинских защитников обстреляли 649 раз.

оккупанты периодически пытаются штурмовать в районах Вербового и Роботиного. Общие потери врага по направлению составляют 514 человек.

На юге из-за снега и шквального ветра не может стабильно действовать пехота и уменьшается активность артиллерии. В то же время россияне активно используют авиацию, бомбя КАБами и ФАБами.

На левом берегу Днепра россияне сейчас концентрируют резервы – и технику, и личный состав.

За неделю российская группировка там увеличилась почти на 5 тыс. – до 69 тыс. 700 человек.

Враг на юге Херсонской области достаточно артиллерии и бронетехники, возможность использовать авиационную поддержку для реализации своих задач.

Украинские морпехи держат оборонительные рубежи и позиции от трех до восьми километров и пока не могут продвинуться дальше – иначе выйдут из-под зонта украинского ПВО.