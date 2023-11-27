Как ухудшение погодных условий повлияло на ситуацию на фронте — ответ военных ВСУ

Ухудшение погодных условий существенно повлияло на ситуацию на фронте, ограничив использование украинскими военными дронов для разведки и ударов по позициям преступной армии РФ.
Что известно о влиянии погоды на ситуацию на фронте
По словам командира роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБ Юрия Федоренко, погода влияет на пути сообщения и логистику.
Федоренко подчеркнул, что и украинские военные и подразделения оккупационной армии РФ осуществляют перемещение преимущественно по грунтовым дорогам и при благоприятных условиях на определенном виде транспорта перемещение занимали до часа.
В настоящее время, как отмечает военный, продолжительность перемещений из-за сложных погодных условий возросла, приходится использовать транспорт повышенной проходимости, что влияет на динамику боевых действий.
Он отметил, что украинские специалисты разработали несколько вариантов повышения работы батареи и ее защиты от воздействия низких температур.
Федоренко подчеркнул, что работе БПЛА мешают не только низкие температуры, но и обильные дожди.
Он подчеркнул, что тот, на чьей стороне будет технологическое преимущество, сможет понести меньше потерь личного состава. Использование различных технических средств позволяет существенно поддерживать находящихся в очень сложных условиях украинских пехотинцев.
Усложнило ли ухудшение погоды работу украинским военным
По словам представителя добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука в материале издания “Ліга.net”, из-за снега и шквального ветра украинские военные теряют возможность использовать БпЛА.
По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, на этом достаточно большом участке фронта погода неоднородна, и в отдельных районах идет дождь, а в другом месте снег, и повсюду фиксируется сильный ветер, мешающий использованию БПЛА.
Наименее благоприятные условия – у украинских морпехов, удерживающих три плацдарма на левобережье Днепра.
На Авдеевском направлении россияне сохраняют наибольшую активность.
За минувшие сутки украинские защитники отбили там 30 атак: восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового и в районах Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского.
Из-за непогоды россияне применяют меньше беспилотников, зато увеличили количество авиаударов: если два-три дня назад их количество достигало шести, то за прошедшие сутки по защитникам нанесли 17 ударов управляемыми авиабомбами.
За прошедшие сутки россияне потеряли три танка полностью и более 500 военнослужащих.
Около 80% из них именно в Донецкой области – в районе Марьинки и Авдеевки. За последние пять дней враг теряет на Авдеевском направлении ежедневно убитыми и ранеными по 400-500 человек. Еще около 30 россиян сдались в плен.
На Запорожском направлении из-за шквального ветра работа беспилотной авиации также затруднена. Частично это позволяет пехотинцам немного согреться.
Сейчас в направлении болотная погода, отмечает он, когда дождь и снег перемешиваются. Мокро. Колесный транспорт вязнет, ему трудно добраться до определенных посадок. Самое тяжелое – пехоте.
За последние сутки в Запорожском направлении произошло 37 боевых столкновений, из артиллерии украинских защитников обстреляли 649 раз.
оккупанты периодически пытаются штурмовать в районах Вербового и Роботиного. Общие потери врага по направлению составляют 514 человек.
На юге из-за снега и шквального ветра не может стабильно действовать пехота и уменьшается активность артиллерии. В то же время россияне активно используют авиацию, бомбя КАБами и ФАБами.
На левом берегу Днепра россияне сейчас концентрируют резервы – и технику, и личный состав.
За неделю российская группировка там увеличилась почти на 5 тыс. – до 69 тыс. 700 человек.
Враг на юге Херсонской области достаточно артиллерии и бронетехники, возможность использовать авиационную поддержку для реализации своих задач.
Украинские морпехи держат оборонительные рубежи и позиции от трех до восьми километров и пока не могут продвинуться дальше – иначе выйдут из-под зонта украинского ПВО.
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