Як погіршення погодних умов вплинуло на ситуацію на фронті — відповідь військових ЗСУ

Погіршення погодних умов істотно вплинуло на ситуацію на фронті, обмежевши використання українськими військовими дронів для розвідки та ударів по позиціях злочинної армїі РФ.

Що відомо про вплив погоди на ситуацію на фронті

За словами командира роти ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБ Юрія Федоренка, погода впливає на шляхи сполучення та логістику.

Федоренко підкреслив, що і українські військові і підрозділи окупаційної армії РФ здійснюють переміщення переважно по грунтових дорогах, і за сприятливих умов на певному виді транспорту переміщення займали до години.

Наразі, як зазначає військовий, тривалість переміщень через складні погодні умови зросла, доводиться використовувати транспорт підвищеної прохідності, що впливає на динаміку бойових дій.

Щодо БпЛА. Кожен з нас користується мобільним телефоном і звертав увагу, що під час низької температури телефон розряджається набагато швидше, ніж коли на подвірʼї тепло. Те ж саме відбувається з засобами БпЛА. Більшість дронів працюють на електробатареях відповідно час перебування в повітрі й відстань, на якій безпілотник можемо працювати, також знижується, - зазначає Федоренко. Поширити

Він зазначив, що українські спеціалісти розробили кілька варіантів підвищення роботи батареї та її захисту від впливу низьких температур.

Федоренко підкреслив, що роботі БпЛА заважають не тільки низькі температури, а й рясні дощі.

Таке буває дуже рідко, тому як тільки з'являється 5 – 20 хвилинна пауза, коптери-розвідники відразу підіймаються в повітря і завдають прицільний вогонь по противнику, - пояснив військовий. Поширити

Він підкреслив, що той, на чиєму боці буде технологічна перевага, зможе зазнати менше втрат особового складу. Використання різних технічних засобів дозволяє суттєво підтримувати українських піхотинців, які перебувають в дуже складних умовах.

Позиції, звідки нещодавно вибили противника, ще не облаштовані належним чином. Інколи буває води по пояс. Утримувати такі позиції достатньо складно, тому коли чуєте запит від Сил оборони – допомагайте. Якщо фронт наполегливо воюватиме, що зараз роблять ЗСУ, а тил ефективно підтримуватиме й не сваритиметься всередині, я щиро вірю в те, що нас чекає успіх, - зазначає Федоренко. Поширити

Чи ускладнило погіршення погоди роботу українським військовим

За словами речника добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука у матеріалі видання “Ліга.net”, через сніг та шквальний вітер українські військові втрачають змогу використовувати БпЛА.

За словами керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, на цій досить великій ділянці фронту погода неоднорідна, і у окремих районах йде дощ, а в іншому місці - сніг, і всюди фіксується сильний вітер, що заважає використанню БпЛА.

Сніг почав падати, але не спостерігається такої хуртовини, як у південних областях. Українські захисники готові до зимового періоду, будемо надавати опір окупантам всіма наявними силами та засобами, - зазначив керівник пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Поширити

Найменш сприятливі умови – в українських морпіхів, які утримують три плацдарми на лівобережжі Дніпра.

На Авдіївському напрямку росіяни зберігають найбільшу активність.

За минулу добу українські захисники відбили там 30 атак: східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового і в районах Сєверного, Степового, Авдіївки і Первомайського.

Через негоду росіяни застосовують менше безпілотників, натомість збільшили кількість авіаударів: якщо два-три дні тому їх кількість сягала шести, то минулої доби по захисниках завдали 17 ударів керованими авіабомбами.

Минулої доби росіяни втратили три танки повністю і понад 500 військовослужбовців.

Близько 80% з них саме на Донеччині – в районі Мар'їнки та Авдіївки. За останні п’ять днів ворог втрачає на Авдіївському напрямку щоденно вбитими та пораненими по 400-500 осіб. Ще близько 30 росіян здалися у полон.

На Запорізькому напрямку через шквальний вітер робота безпілотної авіації також ускладнена. Частково це дає можливість піхотинцям трохи зігрітись.

Зараз на напрямку болотяна погода, зазначає він, коли дощ і сніг перемішуються. Мокро. Колісний транспорт грузне, йому важко добратися до певних посадок. Найважче – піхоті.

За останню добу на Запорізькому напрямку відбулось 37 бойових зіткнень, з артилерії українських захисників обстріляли 649 разів.

Окупанти періодично намагаються штурмувати в районах Вербового і Роботиного. Загальні втрати ворога на напрямку становлять 514 осіб.

На півдні через сніг і шквальний вітер не може стабільно діяти піхота і зменшується активність артилерії. Натомість росіяни активно використовують авіацію, бомбардуючи КАБами і ФАБами.

На лівому березі Дніпра росіяни зараз концентрують резерви – і техніку, і особовий склад.

За тиждень російське угруповання там збільшилось майже на 5 тис – до 69 тис 700 осіб.

Ворог на півдні Херсонської області має достатньо артилерії та бронетехніки, можливість використовувати авіаційну підтримку для реалізації своїх завдань.

Українські морпіхи тримають оборонні рубежі та позиції від трьох до восьми кілометрів і поки що не можуть просунутись далі – інакше вийдуть з-під парасольки української ППО.