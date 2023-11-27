Шпигував за ЗСУ на Чернігівщині. СБУ затримала агента ФСБ

Насамперед фігурант справи намагався встановити точні координати штабів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України. Також його цікавили локації фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження Сил оборони.

СБУ виявили “консерву” ФСБ

Контррозвідники Служби безпеки затримали «розконсервованого» агента ФСБ, який понад рік перебував у «режимі очікування» на прикордонній території Чернігівщини.

Про це СБУ повідомила у Facebook.

З жовтня 2023 року за вказівкою російської спецслужби агент приступив до збору розвідданих про дислокацію українських захисників у регіоні.

Насамперед фігурант намагався встановити точні координати штабів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України.

Також його цікавили локації фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки українських захисників.

За наявними даними, розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки артилерійських ударів по прикордонню України та проведення диверсійних вилазок.

Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання чергового завдання в районі можливого розташування одного з об’єктів Сил оборони.

Зловмисником є 20-річний мешканець Новгород-Сіверської громади, який був завербований ФСБ ще у березні 2022 року під час тимчасової окупації частини регіону. Поширити

Тоді він отримав оперативний псевдонім «Шут» та інструкції щодо проведення розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора. Поширити

Після втечі окупантів з Чернігівщини вони залишили свого поплічника на території області та перевели у «режим очікування».

У жовтні цього року на російського агента вийшов його «куратор» – кадровий співробітник прикордонного управління ФСБ по Брянській області – та поставив йому розвідзавдання.

Для їх виконання зрадник їздив по регіону на власному автомобілі та знімав на камеру мобільного телефону місця ймовірного базування Сил оборони.

Отримані відомості він передавав агресору через спеціально створену електронну поштову скриньку.

Для конспірації ворожий агент видаляв усі повідомлення одразу після їх прочитання представником ФСБ.

За виконані завдання російська спецслужба обіцяла зраднику грошову винагороду. Поширити

При обшуку за місцем проживання затриманого виявлено докази протиправної діяльності. Поширити

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Поширити

Фігуранту обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Засуджено коригувальника ракетних атак на Вінницю

24 листопада стало відомо про судовий вирок обвинуваченому у роботі на ворога жителю Вінниці.

За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької обласної прокуратури місцевого жителя визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що чоловік свідомо погодився на співпрацю з ФСБ РФ і сприяв ворожій спецслужбі у підготовці ракетних атак на Вінницю.

Для цього зрадник збирав і передавав державі-агресору інформацію про об’єкти військової й цивільної інфраструктури, їх адреси, режим роботи та охорони.