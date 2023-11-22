Коригував вогонь армії РФ на Харківщині. СБУ затримала агента ФСБ

Російський агент намагався дізнатися про місця базування підрозділів СБУ та Нацполіції поблизу кордону з РФ у Харківській області. Також у разі ворожих «прильотів» зловмисник збирав інформацію про їхні наслідки та «звітував» окупантам.

Коригував ворожий вогонь

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на прикордонних територіях Харківщини.

Про це СБУ повідомила у Facebook.

Найбільше ворога цікавили можливі напрямки руху важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, у тому числі гаубиць та реактивних систем залпового вогню в районі звільненого Вовчанська. Поширити

Для орієнтовного встановлення таких «маршрутів» фігурант обходив місцевість та шукав сліди танкових гусениць. Поширити

Також підозрюваний випитував «потрібну» інформацію у своїх знайомих місцевих жителів під виглядом побутових розмов.

Крім того, російський агент намагався дізнатися про місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції поблизу кордону з РФ.

У разі ворожих «прильотів», зловмисник збирав інформацію про їхні наслідки та «звітував» окупантам.

Ще одним його завданням було створення власної мережі інформаторів, до якої мало ввійти якомога більше мешканців звільнених районів Харківщини. Поширити

Співробітники Служби безпеки встановили місцеперебування зловмисника і затримали його під час проведення дорозвідки прикордонної території області.

За даними слідства, російським агентом виявився 41-річний мешканець Вовчанська, який у липні цього року був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ.

У поле зору агресора чоловік потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих. Поширити

Після вербування зрадник отримав від російської спецслужби інструкції щодо проведення розвідувально-підривної діяльності та обрав собі оперативний псевдонім «Лексус». Поширити

Для комунікації з ФСБ їхній поплічник використовував анонімні чати в популярному месенджері.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Довічне ув’язнення за коригування російського вогню

Коригувальника, який навів російську ракету на Харківську ОВА у березні 2022 року, засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

1 березня 2022 року внаслідок російської терористичної атаки на Харківську ОВА загинула 31 людина і була майже повністю зруйнована будівля адміністрації.

Прокурори у суді довели, що чоловік з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних.

Харківʼянин передавав розвіддані через заборонену в Україні соцмережу двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. Одна з них нині проживає у Москві. У 2014 році вона перебувала на окупованій території в Донецькій області, де проходила службу у лавах так званої "ДНР" як медсестра. Інша кураторка мешкає у м. Санкт-Петербург і є очільницею проросійської організації "Спасём Донбасс", – йдеться у повідомленні. Поширити

28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у Москві координати Харківської обласної державної адміністрації. Окрім того, він надав дані для завдання ударів по головному офісу фірми "ХАДО", а також низку адрес у місті, які в подальшому були обстріляні російською армією.

Харківʼянин публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував агресію Росії проти України та схвалював дії військових держави-агресора. Зокрема, він поширив публікацію з проросійською пропагандою про те, що "у м. Мерефа американськими вченими проводяться випробування небезпечних біологічних препаратів на пацієнтах".

Під час обшуку в його помешканні виявили у комп’ютерну техніку із доказами, а також карабін моделі "Форт-202", набої до пістолета, корпус гранати, які він незаконно придбав та зберігав у себе вдома.