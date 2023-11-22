Корректировал огонь армии РФ на Харьковщине. СБУ задержала агента ФСБ

Российский агент пытался узнать места базирования подразделений СБУ и Нацполиции вблизи границы с РФ в Харьковской области. Также в случае вражеских “прилетов” злоумышленник собирал информацию об их последствиях и отчитывался оккупантам.
Корректировал вражеский огонь
Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, который собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны на приграничных территориях Харьковщины.
Об этом СБУ сообщила в Facebook.
Также подозреваемый выспрашивал "нужную" информацию у своих знакомых местных жителей под видом бытовых разговоров.
Кроме того, российский агент пытался узнать места базирования подразделений СБУ и Национальной полиции вблизи границы с РФ.
В случае враждебных «прилетов», злоумышленник собирал информацию об их последствиях и отчитывался оккупантам.
Сотрудники Службы безопасности установили местонахождение злоумышленника и задержали его во время проведения доразведки пограничной территории области.
По данным следствия, российским агентом оказался 41-летний житель Волчанска, который в июле этого года был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ.
Для коммуникации с ФСБ их приспешник использовал анонимные чаты в популярном мессенджере.
Во время обыска по месту жительства задержанного изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с ФСБ.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.
Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Пожизненное заключение за корректировку русского огня
Корректировщика, который привел российскую ракету на Харьковскую ОВА в марте 2022 года, приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества.
1 марта 2022 года в результате российской террористической атаки на Харьковскую ОВА погиб 31 человек и было почти полностью разрушено здание администрации.
Прокуроры в суде доказали, что мужчина с февраля по апрель 2022 года собирал информацию об ВСУ и инфраструктуре в Харькове путем личного наблюдения, опроса местных жителей и фиксации данных.
28 февраля 2022 мужчина направил кураторке в Москве координаты Харьковской областной государственной администрации. Кроме того, он предоставил данные для нанесения ударов по головному офису фирмы "ХАДО", а также ряд адресов в городе, которые в дальнейшем были обстреляны российской армией.
Харьковчанин публиковал в соцсетях сообщения, в которых отрицал агрессию России против Украины и одобрял действия военных государства-агрессора. В частности, он распространил публикацию с пророссийской пропагандой о том, что "в Мерефе американскими учеными проводятся испытания опасных биологических препаратов на пациентах".
Во время обыска в его доме обнаружили в компьютерную технику с поличным, а также карабин модели "Форт-202", патроны к пистолету, корпус гранаты, которые он незаконно приобрел и хранил у себя дома.
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