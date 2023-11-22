Корректировал огонь армии РФ на Харьковщине. СБУ задержала агента ФСБ
Категория
Украина
Дата публикации

Корректировал огонь армии РФ на Харьковщине. СБУ задержала агента ФСБ

СБУ
Корректировщик огня
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Российский агент пытался узнать места базирования подразделений СБУ и Нацполиции вблизи границы с РФ в Харьковской области. Также в случае вражеских “прилетов” злоумышленник собирал информацию об их последствиях и отчитывался оккупантам.

Корректировал вражеский огонь

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, который собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны на приграничных территориях Харьковщины.

Об этом СБУ сообщила в Facebook.

Больше всего врага интересовали возможные направления движения тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, в том числе гаубиц и реактивных систем залпового огня в районе освобожденного Волчанск.

Для ориентировочной установки таких «маршрутов» фигурант обходил местность и искал следы танковых гусениц.

Также подозреваемый выспрашивал "нужную" информацию у своих знакомых местных жителей под видом бытовых разговоров.

Кроме того, российский агент пытался узнать места базирования подразделений СБУ и Национальной полиции вблизи границы с РФ.

В случае враждебных «прилетов», злоумышленник собирал информацию об их последствиях и отчитывался оккупантам.

Еще одной его задачей было создание собственной сети информаторов, в которую должно было войти как можно больше жителей освобожденных районов Харьковщины.

Сотрудники Службы безопасности установили местонахождение злоумышленника и задержали его во время проведения доразведки пограничной территории области.

По данным следствия, российским агентом оказался 41-летний житель Волчанска, который в июле этого года был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ.

В поле зрения агрессора мужчина попал из-за своих прокремлевских взглядов, неоднократно обнародованных среди окружающих.

После вербовки предатель получил от российской спецслужбы инструкции по проведению разведывательно-подрывной деятельности и избрал оперативный псевдоним «Лексус».

Для коммуникации с ФСБ их приспешник использовал анонимные чаты в популярном мессенджере.

Во время обыска по месту жительства задержанного изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с ФСБ.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Пожизненное заключение за корректировку русского огня

Корректировщика, который привел российскую ракету на Харьковскую ОВА в марте 2022 года, приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

1 марта 2022 года в результате российской террористической атаки на Харьковскую ОВА погиб 31 человек и было почти полностью разрушено здание администрации.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина с февраля по апрель 2022 года собирал информацию об ВСУ и инфраструктуре в Харькове путем личного наблюдения, опроса местных жителей и фиксации данных.

Харьковчанин передавал разведданные из-за запретной в Украине соцсети двум женщинам, работающим на российские спецслужбы. Одна из них сейчас проживает в Москве. В 2014 году она находилась на оккупированной территории в Донецкой области, где проходила службу в рядах так называемой ДНР как медсестра. Другая куратор проживает в г. Санкт-Петербург и является главой пророссийской организации "Спасём Донбасс", – говорится в сообщении.

28 февраля 2022 мужчина направил кураторке в Москве координаты Харьковской областной государственной администрации. Кроме того, он предоставил данные для нанесения ударов по головному офису фирмы "ХАДО", а также ряд адресов в городе, которые в дальнейшем были обстреляны российской армией.

Харьковчанин публиковал в соцсетях сообщения, в которых отрицал агрессию России против Украины и одобрял действия военных государства-агрессора. В частности, он распространил публикацию с пророссийской пропагандой о том, что "в Мерефе американскими учеными проводятся испытания опасных биологических препаратов на пациентах".

Во время обыска в его доме обнаружили в компьютерную технику с поличным, а также карабин модели "Форт-202", патроны к пистолету, корпус гранаты, которые он незаконно приобрел и хранил у себя дома.

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