Шпионил под видом журналиста. Агент ФСБ получил приговор украинского суда

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника и еще трех его подельников в марте этого года на прифронтовой территории на востоке Украины. Теперь шпион получил тюремный срок.

Агент ФСБ наказан за свое преступление

Благодаря доказательной базе СБУ реальный срок заключения получил участник действующей в Харьковской и Донецкой областях агентурной сети ФСБ. Шпион использовал удостоверение журналиста, чтобы собирать разведданные о Силах обороны и корректировать воздушные удары агрессора по регионам.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника и еще трех его подельников в результате спецоперации в марте этого года на прифронтовой территории на востоке Украины.

По материалам Службы безопасности суд назначил российскому агенту 12 лет тюрьмы.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Дружковки Донецкой области, работавший в редакции одной из местных газет.

Однако еще до начала полномасштабного вторжения в РФ он готовил пророссийские материалы для медиагруппы «Россия сегодня». Мужчина попал в поле зрения спецслужб РФ, привлекших его к негласному сотрудничеству из-за действующего в то время в Харькове почетного консула России.

После вербовки российский агент прибыл к своему куратору на территорию страны-агрессора и прошел учебный спецкурс разведывательно-подрывной деятельности. После 24 февраля 2022 года он приступил к выполнению враждебных задач – сбору информации о времени и количестве военных эшелонов ВСУ, которые двигались в направлении передовой – отметили в СБУ Поделиться

Также он фиксировал последствия вражеских обстрелов по Краматорску, Дружковке и Константиновке. После этого посылал соответствующие «отчеты» агрессору для корректировки огня по украинским городам.

При этом российский агент разведывал локации огневых позиций, фортификационных сооружений и складов с боеприпасами украинских войск.

Для коммуникации с оккупантами использовал анонимные чаты в мессенджере.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Шпион РФ искал ПВО возле энергообъектов в Киеве

СБУ 17 августа в результате спецоперации в Киевской области задержала агента РФ, который передавал россиянам информацию об электроподстанциях в Киеве и ремонтных базах ВСУ.

Российский агент-корректировщик работал на российское ГРУ, которое приказало ему установить геолокацию подразделений Сил обороны на территории Киевщины.

Больше всего врага интересовали ремонтные базы ВСУ, где осуществляют техобслуживание и восстановление украинской техники. Также фигурант «сливал» оккупантам информацию об электроподстанциях в Киеве, - сообщает СБУ. Поделиться

ГРУ надеялось, что их шпион обнаружит вблизи энергообъектов места боевого дежурства украинского ПВО.

По этой информации там готовили новую серию прицельных воздушных ударов по Киеву и близлежащим населенным пунктам.