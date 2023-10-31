Шпигував під виглядом журналіста. Агент ФСБ отримав вирок українського суду

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника та ще трьох його спільників у березні цього року на прифронтовій території на сході України. Тепер шпигун отримав тюремний термін.

Агент ФСБ отримав кару за свій злочин

Завдяки доказовій базі СБУ реальний термін ув’язнення отримав учасник агентурної мережі ФСБ, яка діяла у Харківській та Донецькій областях. Шпигун використовував посвідчення журналіста, щоб збирати розвіддані про Сили оборони та коригувати повітряні удари агресора по регіонах.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника та ще трьох його спільників у результаті спецоперації у березні цього року на прифронтовій території на сході України.

Наразі за матеріалами Служби безпеки суд призначив російському агенту 12 років тюрми.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Дружківки на Донеччині, який працював у редакції однієї з місцевих газет.

Однак ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він готував проросійські матеріали для медіагрупи «Росія сьогодні». Чоловік потрапив у поле зору спецслужб РФ, які залучили його до негласної співпраці через діючого на той час у Харкові почесного консула Росії.

Після вербування російський агент прибув до свого «куратора» на територію країни-агресора та пройшов навчальний «спецкурс» розвідувально-підривної діяльності. Після 24 лютого 2022 року він приступив до виконання ворожих завдань – збору інформації про час та кількість військових ешелонів ЗСУ, які рухались у напрямку передової, – наголосили в СБУ Поширити

Також він фіксував наслідки ворожих обстрілів по Краматорську, Дружківці та Костянтинівці. Після цього надсилав відповідні «звіти» агресору для коригування вогню по українських містах.

Разом з цим російський агент розвідував локації вогневих позицій, фортифікаційних споруд та складів з боєприпасами українських військ.

Для комунікації з окупантами використовував анонімні чати у месенджері.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Шпигун РФ шукав ППО біля енергооб’єктів у Києві

СБУ 17 серпня у результаті спецоперації на Київщині затримала агента РФ, який передавав росіянам інформацію про електропідстанції у Києві та ремонтні бази ЗСУ.

Російський агент-коригувальник працював на російське ГРУ, яке наказало йому встановити геолокації підрозділів Сил оборони на території Київщини.

Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки. Також фігурант «зливав» окупантам інформацію про електропідстанції у Києві, - повідомляє СБУ. Поширити

ГРУ сподівалось, що їхній шпигун виявить поблизу енергооб’єктів місця бойового чергування української ППО.

За цією інформацією там готували нову серію прицільних повітряних ударів по Києву та прилеглих населених пунктах.