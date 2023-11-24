Агент ФСБ із Вінниці отримав тюремний термін за коригування ракетних атак

До 15 років в'язниці засуджено вінничанина, який допомагав російським окупантам готувати ракетні удари по обласному центру.

Засуджено коригувальника ракетних атак на Вінницю

24 листопада стало відомо про судовий вирок обвинуваченому у роботі на ворога жителю Вінниці.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Facebook.

За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької обласної прокуратури місцевого жителя визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що чоловік свідомо погодився на співпрацю з ФСБ РФ і сприяв ворожій спецслужбі у підготовці ракетних атак на Вінницю.

Для цього зрадник збирав і передавав державі-агресору інформацію про об’єкти військової й цивільної інфраструктури, їх адреси, режим роботи та охорони.

З травня по червень 2023 року засуджений спостерігав за територією одного з підприємств оборонного комплексу, вивчав місця розташування контрольно-пропускних пунктів, фіксував факти в’їзду та виїзду військової техніки. Поширити

Також за допомогою спеціального програмного забезпечення він сканував мережі Wi-Fi та вежі мобільного зв’язку біля стратегічних військових об’єктів у Вінниці, – йдеться у вироку. Поширити

Здобуті дані з фотодоказами та електронними картами засуджений надсилав своєму куратору з ФСБ РФ. Той підтверджував їх отримання і використання у проведенні підривної діяльності проти України.

Правоохоронці затримали шпигуна і коригувальника під час чергового спостереження за оборонним підприємством та вилучили речові докази вчинення злочину.

До вироку суду він перебував під вартою.

У суді агент ФСБ РФ свою вину не визнав.

Коригував ворожий вогонь

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на прикордонних територіях Харківщини.

Найбільше ворога цікавили можливі напрямки руху важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, у тому числі гаубиць та реактивних систем залпового вогню в районі звільненого Вовчанська. Поширити

Для орієнтовного встановлення таких «маршрутів» фігурант обходив місцевість та шукав сліди танкових гусениць. Поширити

Також підозрюваний випитував «потрібну» інформацію у своїх знайомих місцевих жителів під виглядом побутових розмов.

Крім того, російський агент намагався дізнатися про місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції поблизу кордону з РФ.

У разі ворожих «прильотів», зловмисник збирав інформацію про їхні наслідки та «звітував» окупантам.

Ще одним його завданням було створення власної мережі інформаторів, до якої мало ввійти якомога більше мешканців звільнених районів Харківщини. Поширити

Співробітники Служби безпеки встановили місцеперебування зловмисника і затримали його під час проведення дорозвідки прикордонної території області.

За даними слідства, російським агентом виявився 41-річний мешканець Вовчанська, який у липні цього року був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ.