Загинула 31 людина. Коригувальник російських ракет на Харківську ОВА отримав довічний термін ув'язнення

Прокурори у суді довели, що чоловік з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові. Одним з об'єктів коригувальника була Харківська ОВА, куди прилетіла російська ракета і вбила 31 людину.
Довічне ув’язнення за коригування російського вогню
Коригувальника, який навів російську ракету на Харківську ОВА у березні 2022 року, засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram.
1 березня 2022 року внаслідок російської терористичної атаки на Харківську ОВА загинула 31 людина і була майже повністю зруйнована будівля адміністрації.
Прокурори у суді довели, що чоловік з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних.
28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у Москві координати Харківської обласної державної адміністрації. Окрім того, він надав дані для завдання ударів по головному офісу фірми "ХАДО", а також низку адрес у місті, які в подальшому були обстріляні російською армією.
Харківʼянин публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував агресію Росії проти України та схвалював дії військових держави-агресора. Зокрема, він поширив публікацію з проросійською пропагандою про те, що "у м. Мерефа американськими вченими проводяться випробування небезпечних біологічних препаратів на пацієнтах".
Під час обшуку в його помешканні виявили у комп’ютерну техніку із доказами, а також карабін моделі "Форт-202", набої до пістолета, корпус гранати, які він незаконно придбав та зберігав у себе вдома.
Агент ФСБ отримав кару за свій злочин
Завдяки доказовій базі СБУ реальний термін ув’язнення отримав учасник агентурної мережі ФСБ, яка діяла у Харківській та Донецькій областях. Шпигун використовував посвідчення журналіста, щоб збирати розвіддані про Сили оборони та коригувати повітряні удари агресора по регіонах.
Контррозвідники СБУ затримали зловмисника та ще трьох його спільників у результаті спецоперації у березні цього року на прифронтовій території на сході України.
Наразі за матеріалами Служби безпеки суд призначив російському агенту 12 років тюрми.
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