Загинула 31 людина. Коригувальник російських ракет на Харківську ОВА отримав довічний термін ув'язнення

Прокурори у суді довели, що чоловік з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові. Одним з об'єктів коригувальника була Харківська ОВА, куди прилетіла російська ракета і вбила 31 людину.

Довічне ув’язнення за коригування російського вогню

Коригувальника, який навів російську ракету на Харківську ОВА у березні 2022 року, засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram.

1 березня 2022 року внаслідок російської терористичної атаки на Харківську ОВА загинула 31 людина і була майже повністю зруйнована будівля адміністрації.

Прокурори у суді довели, що чоловік з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних.

Харківʼянин передавав розвіддані через заборонену в Україні соцмережу двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. Одна з них нині проживає у Москві. У 2014 році вона перебувала на окупованій території в Донецькій області, де проходила службу у лавах так званої "ДНР" як медсестра. Інша кураторка мешкає у м. Санкт-Петербург і є очільницею проросійської організації "Спасём Донбасс", – йдеться у повідомленні. Поширити

28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у Москві координати Харківської обласної державної адміністрації. Окрім того, він надав дані для завдання ударів по головному офісу фірми "ХАДО", а також низку адрес у місті, які в подальшому були обстріляні російською армією.

Харківʼянин публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував агресію Росії проти України та схвалював дії військових держави-агресора. Зокрема, він поширив публікацію з проросійською пропагандою про те, що "у м. Мерефа американськими вченими проводяться випробування небезпечних біологічних препаратів на пацієнтах".

Під час обшуку в його помешканні виявили у комп’ютерну техніку із доказами, а також карабін моделі "Форт-202", набої до пістолета, корпус гранати, які він незаконно придбав та зберігав у себе вдома.

Агент ФСБ отримав кару за свій злочин

Завдяки доказовій базі СБУ реальний термін ув’язнення отримав учасник агентурної мережі ФСБ, яка діяла у Харківській та Донецькій областях. Шпигун використовував посвідчення журналіста, щоб збирати розвіддані про Сили оборони та коригувати повітряні удари агресора по регіонах.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника та ще трьох його спільників у результаті спецоперації у березні цього року на прифронтовій території на сході України.

Наразі за матеріалами Служби безпеки суд призначив російському агенту 12 років тюрми.