Погиб 31 человек. Корректировщик российских ракет на Харьковскую ОВА получил пожизненный срок заключения

Прокуроры в суде доказали, что мужчина с февраля по апрель 2022 года собирал информацию о ВСУ и инфраструктуре в Харькове. Одним из объектов корректировщика была Харьковская ОВА, куда прилетела российская ракета и убила 31 человека.

Пожизненное заключение за корректировку русского огня

Корректировщика, который привел российскую ракету на Харьковскую ОВА в марте 2022 года, приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.

1 марта 2022 года в результате российской террористической атаки на Харьковскую ОВА погиб 31 человек и было почти полностью разрушено здание администрации.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина с февраля по апрель 2022 года собирал информацию об ВСУ и инфраструктуре в Харькове путем личного наблюдения, опроса местных жителей и фиксации данных.

Харьковчанин передавал разведданные из-за запретной в Украине соцсети двум женщинам, работающим на российские спецслужбы. Одна из них сейчас проживает в Москве. В 2014 году она находилась на оккупированной территории в Донецкой области, где проходила службу в рядах так называемой ДНР как медсестра. Другая куратор проживает в г. Санкт-Петербург и является главой пророссийской организации "Спасём Донбасс", – говорится в сообщении. Поделиться

28 февраля 2022 мужчина направил кураторке в Москве координаты Харьковской областной государственной администрации. Кроме того, он предоставил данные для нанесения ударов по головному офису фирмы "ХАДО", а также ряд адресов в городе, которые в дальнейшем были обстреляны российской армией.

Харьковчанин публиковал в соцсетях сообщения, в которых отрицал агрессию России против Украины и одобрял действия военных государства-агрессора. В частности, он распространил публикацию с пророссийской пропагандой о том, что "в Мерефе американскими учеными проводятся испытания опасных биологических препаратов на пациентах".

Во время обыска в его доме обнаружили в компьютерную технику с поличным, а также карабин модели "Форт-202", патроны к пистолету, корпус гранаты, которые он незаконно приобрел и хранил у себя дома.

Агент ФСБ получил наказание за свое преступление

Благодаря доказательной базе СБУ реальный срок заключения получил участник агентурной сети ФСБ, действовавшей в Харьковской и Донецкой областях. Шпион использовал удостоверения журналиста, чтобы собирать разведданные о Силах обороны и корректировать воздушные удары агрессора по регионам.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника и еще трех его подельников в результате спецоперации в марте этого года на прифронтовой территории на востоке Украины.

По материалам Службы безопасности суд назначил российскому агенту 12 лет тюрьмы.