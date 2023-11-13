Погиб 31 человек. Корректировщик российских ракет на Харьковскую ОВА получил пожизненный срок заключения

Прокуроры в суде доказали, что мужчина с февраля по апрель 2022 года собирал информацию о ВСУ и инфраструктуре в Харькове. Одним из объектов корректировщика была Харьковская ОВА, куда прилетела российская ракета и убила 31 человека.
Пожизненное заключение за корректировку русского огня
Корректировщика, который привел российскую ракету на Харьковскую ОВА в марте 2022 года, приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.
1 марта 2022 года в результате российской террористической атаки на Харьковскую ОВА погиб 31 человек и было почти полностью разрушено здание администрации.
Прокуроры в суде доказали, что мужчина с февраля по апрель 2022 года собирал информацию об ВСУ и инфраструктуре в Харькове путем личного наблюдения, опроса местных жителей и фиксации данных.
28 февраля 2022 мужчина направил кураторке в Москве координаты Харьковской областной государственной администрации. Кроме того, он предоставил данные для нанесения ударов по головному офису фирмы "ХАДО", а также ряд адресов в городе, которые в дальнейшем были обстреляны российской армией.
Харьковчанин публиковал в соцсетях сообщения, в которых отрицал агрессию России против Украины и одобрял действия военных государства-агрессора. В частности, он распространил публикацию с пророссийской пропагандой о том, что "в Мерефе американскими учеными проводятся испытания опасных биологических препаратов на пациентах".
Во время обыска в его доме обнаружили в компьютерную технику с поличным, а также карабин модели "Форт-202", патроны к пистолету, корпус гранаты, которые он незаконно приобрел и хранил у себя дома.
Агент ФСБ получил наказание за свое преступление
Благодаря доказательной базе СБУ реальный срок заключения получил участник агентурной сети ФСБ, действовавшей в Харьковской и Донецкой областях. Шпион использовал удостоверения журналиста, чтобы собирать разведданные о Силах обороны и корректировать воздушные удары агрессора по регионам.
Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника и еще трех его подельников в результате спецоперации в марте этого года на прифронтовой территории на востоке Украины.
По материалам Службы безопасности суд назначил российскому агенту 12 лет тюрьмы.
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