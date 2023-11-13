Погиб 31 человек. Корректировщик российских ракет на Харьковскую ОВА получил пожизненный срок заключения
Категория
Украина
Дата публикации

Погиб 31 человек. Корректировщик российских ракет на Харьковскую ОВА получил пожизненный срок заключения

Харьковская обласная прокуратура
Корректировщик
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Прокуроры в суде доказали, что мужчина с февраля по апрель 2022 года собирал информацию о ВСУ и инфраструктуре в Харькове. Одним из объектов корректировщика была Харьковская ОВА, куда прилетела российская ракета и убила 31 человека.

Пожизненное заключение за корректировку русского огня

Корректировщика, который привел российскую ракету на Харьковскую ОВА в марте 2022 года, приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.

1 марта 2022 года в результате российской террористической атаки на Харьковскую ОВА погиб 31 человек и было почти полностью разрушено здание администрации.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина с февраля по апрель 2022 года собирал информацию об ВСУ и инфраструктуре в Харькове путем личного наблюдения, опроса местных жителей и фиксации данных.

Харьковчанин передавал разведданные из-за запретной в Украине соцсети двум женщинам, работающим на российские спецслужбы. Одна из них сейчас проживает в Москве. В 2014 году она находилась на оккупированной территории в Донецкой области, где проходила службу в рядах так называемой ДНР как медсестра. Другая куратор проживает в г. Санкт-Петербург и является главой пророссийской организации "Спасём Донбасс", – говорится в сообщении.

28 февраля 2022 мужчина направил кураторке в Москве координаты Харьковской областной государственной администрации. Кроме того, он предоставил данные для нанесения ударов по головному офису фирмы "ХАДО", а также ряд адресов в городе, которые в дальнейшем были обстреляны российской армией.

Харьковчанин публиковал в соцсетях сообщения, в которых отрицал агрессию России против Украины и одобрял действия военных государства-агрессора. В частности, он распространил публикацию с пророссийской пропагандой о том, что "в Мерефе американскими учеными проводятся испытания опасных биологических препаратов на пациентах".

Во время обыска в его доме обнаружили в компьютерную технику с поличным, а также карабин модели "Форт-202", патроны к пистолету, корпус гранаты, которые он незаконно приобрел и хранил у себя дома.

Агент ФСБ получил наказание за свое преступление

Благодаря доказательной базе СБУ реальный срок заключения получил участник агентурной сети ФСБ, действовавшей в Харьковской и Донецкой областях. Шпион использовал удостоверения журналиста, чтобы собирать разведданные о Силах обороны и корректировать воздушные удары агрессора по регионам.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника и еще трех его подельников в результате спецоперации в марте этого года на прифронтовой территории на востоке Украины.

По материалам Службы безопасности суд назначил российскому агенту 12 лет тюрьмы.

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