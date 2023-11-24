Агент ФСБ из Винницы получил тюремный срок за корректировку ракетных атак
Категория
Украина
Дата публикации

Агент ФСБ из Винницы получил тюремный срок за корректировку ракетных атак

Офис Генерального прокурора
Шпион
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К 15 годам тюрьмы приговорен винничанин, который помогал российским оккупантам готовить ракетные удары по областному центру.

Осужден корректировщик ракетных атак на Винницу

24 ноября стало известно о судебном приговоре обвиняемому в работе на противника жителю Винницы.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Facebook.

При публичном обвинении прокуроры Винницкой областной прокуратуры местный житель признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина сознательно согласился на сотрудничество с ФСБ РФ и способствовал вражеской спецслужбе в подготовке ракетных атак на Винницу.

Для этого предатель собирал и передавал государству-агрессору информацию об объектах военной и гражданской инфраструктуры, их адресах, режиме работы и охраны.

С мая по июнь 2023 года осужденный наблюдал за территорией одного из предприятий оборонного комплекса, изучал местонахождение контрольно-пропускных пунктов, фиксировал факты въезда и выезда военной техники.

Также с помощью специального программного обеспечения он сканировал сети Wi-Fi и башни мобильной связи возле стратегических военных объектов в Виннице, – говорится в приговоре.

Полученные данные по фотодоказательствам и электронным картам осужденный присылал своему куратору из ФСБ РФ. Тот подтверждал их получение и использование в проведении взрывной деятельности против Украины.

Правоохранители задержали шпиона и корректировщика во время очередного наблюдения за оборонным предприятием и изъяли доказательства совершения преступления.

До приговора суда он находился под стражей.

В суде агент ФСБ РФ свою вину не признал.

Корректировал вражеский огонь

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, который собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны на приграничных территориях Харьковщины.

Больше всего врага интересовали возможные направления движения тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, в том числе гаубиц и реактивных систем залпового огня в районе освобожденного Волчанск.

Для ориентировочной установки таких «маршрутов» фигурант обходил местность и искал следы танковых гусениц.

Также подозреваемый выспрашивал «нужную» информацию у знакомых местных жителей под видом бытовых разговоров.

Кроме того, российский агент пытался узнать места базирования подразделений СБУ и Национальной полиции вблизи границы с РФ.

В случае враждебных «прилетов» злоумышленник собирал информацию об их последствиях и отчитывался оккупантам.

Еще одной его задачей было создание собственной сети информаторов, в которую должно было войти как можно больше жителей освобожденных районов Харьковщины.

Сотрудники Службы безопасности установили местонахождение злоумышленника и задержали его во время проведения доразведки пограничной территории области.

По данным следствия, российским агентом оказался 41-летний житель Волчанска, который в июле этого года был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ.

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