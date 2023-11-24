Агент ФСБ из Винницы получил тюремный срок за корректировку ракетных атак

К 15 годам тюрьмы приговорен винничанин, который помогал российским оккупантам готовить ракетные удары по областному центру.
Осужден корректировщик ракетных атак на Винницу
24 ноября стало известно о судебном приговоре обвиняемому в работе на противника жителю Винницы.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Facebook.
При публичном обвинении прокуроры Винницкой областной прокуратуры местный житель признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокуроры в суде доказали, что мужчина сознательно согласился на сотрудничество с ФСБ РФ и способствовал вражеской спецслужбе в подготовке ракетных атак на Винницу.
Для этого предатель собирал и передавал государству-агрессору информацию об объектах военной и гражданской инфраструктуры, их адресах, режиме работы и охраны.
Полученные данные по фотодоказательствам и электронным картам осужденный присылал своему куратору из ФСБ РФ. Тот подтверждал их получение и использование в проведении взрывной деятельности против Украины.
Правоохранители задержали шпиона и корректировщика во время очередного наблюдения за оборонным предприятием и изъяли доказательства совершения преступления.
До приговора суда он находился под стражей.
В суде агент ФСБ РФ свою вину не признал.
Корректировал вражеский огонь
Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, который собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны на приграничных территориях Харьковщины.
Также подозреваемый выспрашивал «нужную» информацию у знакомых местных жителей под видом бытовых разговоров.
Кроме того, российский агент пытался узнать места базирования подразделений СБУ и Национальной полиции вблизи границы с РФ.
В случае враждебных «прилетов» злоумышленник собирал информацию об их последствиях и отчитывался оккупантам.
Сотрудники Службы безопасности установили местонахождение злоумышленника и задержали его во время проведения доразведки пограничной территории области.
По данным следствия, российским агентом оказался 41-летний житель Волчанска, который в июле этого года был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ.
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