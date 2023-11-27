Шпионил за ВСУ на Черниговщине. СБУ задержала агента ФСБ

Прежде всего фигурант дела пытался установить точные координаты штабов ВСУ, которые обороняют северные рубежи Украины. Также его интересовали локации фортификационных сооружений и места наибольшего сосредоточения Сил обороны.

СБУ вскрыла "консерву" ФСБ

Контрразведчики Службы безопасности задержали «законсервированного» агента ФСБ, который больше года находился в режиме ожидания на приграничной территории Черниговщины.

Об этом СБУ сообщила в Facebook.

С октября 2023 г. по указанию российской спецслужбы агент приступил к сбору разведданных о дислокации украинских защитников в регионе.

Прежде фигурант пытался установить точные координаты штабов ВСУ, которые вовлечены в оборону северных рубежей Украины.

Также его интересовали локации фортификационных сооружений и места сосредоточения личного состава и военной техники украинских защитников.

По имеющимся данным, развединформация потребовалась захватчикам для подготовки артиллерийских ударов по приграничной Украине и проведения диверсионных вылазок.

Сотрудники СБУ задержали российского агента во время выполнения очередной задачи в районе возможного расположения одного из объектов Сил обороны.

Злоумышленником является 20-летний житель Новгород-Северской общины, завербованный ФСБ еще в марте 2022 года во время временной оккупации части региона. Поделиться

Тогда он получил оперативный псевдоним «Шут» и инструкции по разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора. Поделиться

После побега оккупантов из Черниговщины они покинули своего приспешника на территории области и перевели в «режим ожидания».

В октябре этого года на российского агента вышел его «куратор» – кадровый сотрудник пограничного управления ФСБ по Брянской области – и поставил ему разведзадачу.

Для ее выполнения предатель ездил по региону на собственном автомобиле и снимал на камеру мобильного телефона места возможного базирования сил обороны.

Полученные сведения он передавал агрессору через специально созданный электронный почтовый ящик.

Для конспирации вражеский агент удалял все сообщения сразу после их прочтения представителем ФСБ.

За выполненные задачи российская спецслужба обещала предателю денежное вознаграждение. Поделиться

При обыске по месту жительства задержанного обнаружены доказательства противоправной деятельности. Поделиться

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Поделиться

Фигуранту избрана мера пресечения – содержание под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черниговской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Осужден корректировщик ракетных атак на Винницу

24 ноября стало известно о приговоре суда обвиняемому в работе на врага жителю Винницы.

При публичном обвинении прокуроры Винницкой областной прокуратуры местный житель признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина сознательно согласился на сотрудничество с ФСБ РФ и способствовал враждебной спецслужбе в подготовке ракетных атак в Винницу.

Для этого предатель собирал и передавал государству-агрессору информацию об объектах военной и гражданской инфраструктуры, их адресах, режиме работы и охраны.