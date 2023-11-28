ЗСУ знищили понад 800 військових та кілька одиниць техніки РФ — зведення Генштабу

Українські військові продовжують ліквідовувати окупантів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 326 440 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 860 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків − 5 523 (+3) од,

бойових броньованих машин − 10 285 (+3) од,

артилерійських систем − 7 876 (+1) од,

РСЗВ − 907 (+0) од,

засобів ППО − 597 (+0) од,

літаків − 323 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 905 (+0) од,

крилатих ракет − 1 565 (+0) од,

кораблів/катерів − 22 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 10 302 (+3) од,

спеціальної техніки − 1 113 (+0) од.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 28 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького Донецької області, де Сили оборони відбили 23 атаки.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Тут українські воїни відбили 12 атак.

На Мар’їнському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили 9 атак.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Сили оборони відбили 3 атаки.

На Запорізькому напрямку окупанти 3 рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Роботиного та Новопрокопівки Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

На Шахтарському напрямку росіяни наступальних дій не вели.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.