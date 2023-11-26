СМИ "засветили" работу ПВО во время атаки на Киев. Появилась реакция Воздушных Сил

В ночь на 25 ноября Россия устроила одну из самых масштабных атак дронов на Украину, выпустив 75 "Шахедов". Британские издания Reuters и The Sun неожиданно для всех обнародовали в сети кадры, на которых показали работу украинской ПВО.

Что в Воздушных Силах говорят о новой выходке западных СМИ

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, поводов для волнений нет.

Он обратил внимание на то, что командование Воздушных сил также иногда демонстрирует работу ПВО.

Что важно понимать, чувствительной информации, например, откуда вылетают ракеты или расположение ПВО, британские журналисты не опубликовали.

А это значит, что конкретных претензий к видео Reuters и The Sun у ПС нет.

Там (в опубликованных видео – ред.) нет ничего такого, что может вызвать беспокойство. Просто работа ПВО показывается. Командующий ПС тоже иногда в своем телеграмм-канале благодарит наших защитников и показывает видео. Если в этом видео нет чувствительной информации – откуда вылетают ракеты, именно локация ПВО – ничего страшного нет. В небе взрывы просто, уничтожаются средства противника. Поэтому особых претензий нет, – объяснил Юрий Игнат. Поделиться

Что важно знать об атаке РФ на Киев 25 ноября

Российская Федерация атаковала территорию нашей страны дронами-камикадзе типа "Шахед".

Что важно понимать, армия РФ выпустила рекордное количество беспилотников – 75 единиц, почти все дроны противник направил на Киевскую область.

Нашим силам ПВО удалось сбить 74 дрона.

Однако их обломки нанесли ущерб инфраструктуре в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах Киева.

Там были зафиксированы разрушения многоэтажек. Кроме того, загорелся детский сад.

Никто не погиб, однако есть пострадавшие.