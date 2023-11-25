Мобильные огневые группы на севере Украины 10 часов подряд сбивали российские дроны — видео

В течение боя, который длился около десяти часов, бойцы мобильных огневых групп по противовоздушной обороне в Северной операционной зоне продемонстрировали свой профессионализм.

Бой с дронами длился 10 часов

Во время ночной атаки на Украину мобильные огневые группы ВСУ на севере сбили более половины вражеских дронов, атаковавших регион. Бой длился почти 10 часов.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook.

В течение боя, который длился почти десять часов, бойцы мобильных огневых групп по противовоздушной обороне в Северной операционной зоне продемонстрировали свой профессионализм и мастерство по уничтожению враждебных целей, – рассказал он. Поделиться

По данным Наева, более половины вражеских беспилотников, а именно 53% были уничтожены бойцами мобильных групп.

Мобильные огневые группы ПВО

Мобильные огневые группы ПВО были созданы в Украине на фоне активных атак России весной прошлого года. В большинстве своем мобильная ПВО уничтожает дроны-камикадзе, которые российские оккупанты выпускают по Украине.

Мобильные группы имеют внедорожники, на которые установлены переносные зенитно-ракетные комплексы, пулеметы с зенитным прицелом или другое вооружение.

На фоне возможного усиления ракетных и дроновых атак со стороны России в Украине начали формировать новые огневые группы ПВО. В частности, они создавались на севере Украины.