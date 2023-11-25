Мобільні вогневі групи на півночі України 10 годин поспіль збивали російські дрони — відео

Протягом бою, який тривав майже десять годин, бійці мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони в Північній операційній зоні продемонстрували свій професіоналізм.

Бій з дронами тривав 10 годин

Під час нічної атаки на Україну, мобільні вогневі групи ЗСУ на півночі збили більше половини ворожих дронів, що атакували регіон. Бій тривав майже 10 годин.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у Facebook.

Протягом бою, який тривав майже десять годин, бійці мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони в Північній операційній зоні продемонстрували свій професіоналізм та майстерність у знищенні ворожих цілей, – розповів він. Поширити

За даними Наєва, більше половини ворожих безпілотників, а саме 53% було знищено бійцями саме мобільних груп.

Мобільні вогневі групи ППО

Мобільні вогневі групи ППО були створені в Україні на тлі активних атак Росії ще навесні минулого року. Здебільшого мобільна ППО знищує дрони-камікадзе, які російські окупанти випускають по Україні.

Мобільні групи мають позашляховики, на які встановлені переносні зенітно-ракетні комплекси, кулемети з зенітним прицілом чи інше озброєння.

На тлі можливого посилення ракетних та дронових атак з боку РФ в Україні почали формувати нові вогневі групи ППО. Зокрема, їх створювали на півночі України.