ЗМІ "засвітили" роботу ППО під час атаки на Київ. З'явилася реакція Повітряних Сил

У ніч на 25 листопада Росія влаштувала одну з наймасштабніших атак дронів на Україну, випустивши 75 “Шахедів”. Британські видання Reuters і The Sun неочікувано для всіх оприлюднили у мережі кадри, на яких показали роботу української ППО.

Що у Повітряних Силах кажуть про нову витівку західних ЗМІ

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, наразі приводів для хвилювань немає.

Він звернув увагу на те, командування Повітряних сил також інколи демонструє роботу ППО.

Що важливо розуміти, чутливої інформації, до прикладу, звідки вилітають ракети або розташування ППО, британські журналісти не опублікували.

А це означає, що конкретних претензій до відео Reuters і The Sun у ПС наразі немає.

Там (в опублікованих відео – ред.) немає нічого такого, що може викликати занепокоєння. Просто робота ППО показується. Командувач ПС теж інколи у своєму телеграм-каналі дякує нашим захисникам і показує відео. Якщо в цьому відео немає чутливої інформації – звідки вилітають ракети, саме локація ППО, – то нічого страшного немає. В небі вибухи просто, знищуються засоби противника. Тому претензій особливих немає, – пояснив Юрій Ігнат. Поширити

Що важливо знати про атаку РФ на Київ 25 листопада

Російська Федерація атакувала територію нашої країни дронами-камікадзе типу "Шахед".

Що важливо розуміти, армія РФ випустила рекордну кількість безпілотників – 75 одиниць, майже всі дрони противник спрямував на Київщину.

Нашим силам ППО вдалося збити 74 дрони.

Однак їхні уламки завдали шкоди інфраструктурі у Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах Києва.

Там були зафіксовані руйнування багатоповерхівок. Окрім того, спалахнув дитячий садок.

Ніхто не загинув, однак є постраждалі.