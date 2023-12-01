Силы ПВО за ночь сбили 18 "шахедов" и авиаракету — Воздушные силы

В ночь на 1 декабря россияне атаковали Украину 25 ударными БпЛА типа Shahed и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, в ночь на 1 декабря 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" по двум направлениям: мыс Чауда – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск – РФ.

Также оккупанты нанесли удар управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

По данным воздушных сил, к отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Всего враг применил две КАР Х-59 и 25 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Основное направление удара – юг и восток страны.

В результате боевой работы уничтожены 18 ударных БпЛА, одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Что известно об атаках РФ по Украине

Войска РФ в последние недели возобновили массированные удары по Украине с помощью ракет и дронов-камикадзе. Так, ночью, 30 ноября, противник атаковал 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed" Силы ПВО сбили 18 БПЛА.

Кроме того, 28 ноября россияне атаковали дронами Хмельницкий район. В результате сбития силами ПВО одного из беспилотников обломки упали на крышу частного дома. Этой же ночью захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Днем ранее военные РФ обстреляли жилой сектор Никополя. В результате атаки пострадала женщина.

Накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты, вероятно, начнут гораздо активнее применять дроны для ударов по Украине, чем ракеты.