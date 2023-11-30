Как погода влияет на работу ПВО — ответ Воздушных сил

Зимняя погода в Украине оказывает влияние на работу сил противовоздушной обороны. В частности, при отрицательной температуре происходит обледенение техники.
Как погода влияет на работу ПВО
Игнат объяснил, что в холодное время защитники должны лучше обустраивать позиции, создавать условия для нормального несения службы. Поскольку средства противовоздушной обороны – это большой комплекс техники.
Погода и фронт
Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина рассказал, что непогода не является полным препятствием для российских атак "шахедами" и ракетами. Но перепады температур все же оказывают влияние на работу техники.
Ранее в Сухопутных войсках предполагалось, что погода в Украине, вероятно, повлияет на ход боевых действий. Дожди и снег усложнят передвижение бронированной техники, работу дронов и авиации.
Также военные считают, что одной из главных задач на зиму для них остается перерезка логистики врага. В зимний период это особенно важно.
Ю