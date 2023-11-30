Как погода влияет на работу ПВО — ответ Воздушных сил

Зимняя погода в Украине оказывает влияние на работу сил противовоздушной обороны. В частности, при отрицательной температуре происходит обледенение техники.

Как погода влияет на работу ПВО

Системы – это тоже техника. Также температуры холодные могут воздействовать. Обмерзание возможно. Так нужно больше внимания уделять, чтобы удерживать ее в рабочем состоянии. Ну, и на людей, конечно, (влияет, – ред.). Люди живы, они должны тоже сохранять тепло, – сказал спикер Юрий Игнат. Поделиться

Игнат объяснил, что в холодное время защитники должны лучше обустраивать позиции, создавать условия для нормального несения службы. Поскольку средства противовоздушной обороны – это большой комплекс техники.

Погода и фронт

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина рассказал, что непогода не является полным препятствием для российских атак "шахедами" и ракетами. Но перепады температур все же оказывают влияние на работу техники.

Ранее в Сухопутных войсках предполагалось, что погода в Украине, вероятно, повлияет на ход боевых действий. Дожди и снег усложнят передвижение бронированной техники, работу дронов и авиации.

Также военные считают, что одной из главных задач на зиму для них остается перерезка логистики врага. В зимний период это особенно важно.

Ю