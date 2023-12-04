ПВО уничтожила 18 дронов и авиаракету Х-59 армии РФ — Воздушные силы ВСУ

В ночь на 4 декабря российские захватчики атаковали Украину 23 ударными БпЛА Shahed-136/131 из оккупированного Крыма и управляемой авиационной ракетой из воздушного пространства ВОТ Херсонской области.

ПВО Украины ликвидировала подавляющее количество дронов

Войска РФ атаковали территорию Украины с помощью ударных беспилотников и авиационной ракеты в ночь на 4 декабря. Силы ПВО работали в девяти областях страны.

Об этом сообщается в Telegram Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 4 декабря 2023 года противник атаковал 23 ударными БпЛА Shahed-136/131 с мыса Чауда в оккупированном Крыму и управляемой авиационной ракетой из воздушного пространства оккупированной Херсонской области, – говорится в сообщении. Поделиться

Для отражения воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате слаженной боевой работы уничтожены 18 ударных дронов и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Противовоздушная оборона работала в не менее 9 областях Украины.

Российские войска вчера поздно вечером, 3 декабря, запустили по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед". Воздушная тревога была объявлена в ряде южных, центральных и западных областей.

По сообщениям Воздушных сил ПВО, вражеские дроны долетели до Львовской и Ивано-Франковской областей.

В Хмельницкой области сообщали о работе ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений построек.

Что известно об атаке дронов 3 декабря

Воздушные силы отметили, что россияне атаковали ударными БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарского района (РФ) и управляемой авиационной ракетой Х-59 – с воздушного пространства Белгородской области.

Ударные БпЛА атаковали в несколько волн, заходили с оккупированной Херсонщины в Николаевскую область.

В Николаевской области, в зоне ответственности воздушного командования «Юг», большинство «шахедов» было уничтожено противовоздушной обороной.

Остальные направлялись в северо-западном направлении и были сбиты в районе Староконстантинова в Хмельницкой области.